Els bessons Maribel Ferrándiz i José Pablo Ferrándiz, Pepus , s'han querellat aquest dimarts per tortures durant el franquisme per la seva detenció el 23 d'abril del 1971, després de la qual van estar arrestats durant 32 dies a la Prefectura de la Via Laitena de Barcelona.

La querella s'ha presentat aquest dimarts al matí al jutjat de guàrdia de Barcelona ia la tarda l'han explicat en roda de premsa els germans Ferrándiz mateixos acompanyats de l'advocada d'Irídia, Sònia Olivella; el vocal de la junta d'Òmnium Cultural, David Fernàndez; el coordinador de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, i la presidenta de l?Ateneu Memòria Popular, Angelina Puig.

Es tracta de la segona querella per tortures durant el franquisme que arriba als jutjats catalans sota la nova Llei de Memòria després de la que va presentar el sindicalista Carles Vallejo: si escau, el Jutjat d'Instrucció 18 de Barcelona va rebutjar investigar la denúncia en considerar , en contra del criteri de la Fiscalia, prescrita i emparada per la Llei d'Amnistia de 1977, una decisió que està recorreguda ia l'espera que l'Audiència de Barcelona validi o no.

Olivella s'ha referit a la querella de Vallejo i també a la de Julio Pacheco, la denúncia de la qual per tortures del franquisme s'investiga al Jutjat d'Instrucció 50 de Madrid: "Esperem que aquesta querella s'admeti, que s'obri aquesta investigació judicial i comencem a trencar aquest mur de la impunitat”.

"Aquesta querella no la posem només per nosaltres. Nosaltres som els assenyalats, posem la cara, però darrere nostre hi ha molta gent que va ser represaliada, i no només presos polítics", ha expressat Pepus Ferrándiz, mentre que la seva germana Maribel Ferrándiz ha afirmat que la presenten per dignificar totes les persones que van patir tortures.

Maribel Ferrándiz també ha recordat com la matinada del 23 d'abril del 1971 quatre policies de la Brigada Polític-Social van entrar a casa seva, "ho van regirar tot buscant propaganda" i els van detenir a ella i al seu germà, que estaven vinculats al Partit Comunista de Espanya-Internacional (PCE-I).

QUATRE POLICIES DE LA BRIGADA POLÍTIC-SOCIAL

La querella, consultada per Europa Press, es dirigeix en concret contra el llavors comissari en cap, Vicente Juan Creix; el llavors inspector en cap, Rafael Núñez; un policia present als interrogatoris, Atilano del Valle; i un dels caps al comandament durant la detenció, Genuino Nicolás Navales García; els quatre membres de la Brigada Polític-Social de la Policia Nacional a Barcelona.

Firmada per l'advocada d'Irídia Laura Medina, la querella exposa que en el moment de la detenció conjunta els bessons tenien 17 anys i, alhora que ells, van ser arrestats almenys 20 membres més més del PCE-I juntament amb els que més tard foren processats i enviats a presó provisional per associació il·lícita i propaganda il·legal en una causa que després s'amplià per afegir el delicte d'insult d'obra a força armada i delicte de rebel·lió militar.

DETENCIONS DE TEMPS IL·LIMITAT

En el moment de la detenció estava en vigor el desè estat d'excepció que va dictar el franquisme, cosa que implica que no hi havia limitació temporal a les detencions, i l'advocada remarca que “la certesa de saber que podien estar detinguts de manera indefinida va causar una profunda angoixa i patiment" als bessons Ferrándiz.

Durant l'arrest van ser sotmesos a "tortura física i psicològica amb la finalitat d'extreure'ls informació sobre la militància política d'altres persones del PCE-I i de la seva organització", que en el cas de Pepus es van repetir més de 50 vegades, afirma la querella .

MÉS D'UN ANY A LA PRESÓ

Després d'aquests 32 dies d'arrest, els germans Ferrándiz van passar un any i dos mesos a la presó provisional --Maribel a Trinitat Vella i Pepus a La Modelo-- i la seva causa va ser arxivada pel Tribunal d'Ordre Públic (TOP) al juny de 1976.

La querella també fa referència a una detenció prèvia a Pepus Ferrándiz, el desembre de 1970 (tenia 16 anys), vinculada a la difusió de propaganda que el franquisme considerava il·legal: arran d' aquest arrest va ser interrogat durant dos dies i al tercer va ser portat davant el TOP, que va ordenar ingressar a la presó La Modelo, on va estar set dies, dos en aïllament.