Una imatge de l'embassament de Boadella. Foto. Europa Press

La pluja no arriba i la capacitat dels embassaments de Catalunya continua baixant fins al punt de situar-se en mínims històrics: els de les conques internes, és a dir, de l'est del territori, estan al 18,89%. La situació empitjora dia rere dia, setmana rere setmana, fins al punt que cada cop és més imminent la presa de decisions de l' aplicació de restriccions.

Tal dia com avui però de la setmana passada se superava amb prou feines el 19%, però l'absència de precipitacions ja ha provocat que la mitjana baixi encara més, situant-se per sota d'aquest valor.

La xifra contrasta amb els valors que es registraven en aquests mateixos recintes fa justament un any , quan estaven pràcticament al doble de la seva capacitat, el 35%, quantitat que tampoc era motiu per estar tranquil, però que de cap manera era per preocupar-se com la actual.

La situació va portar la Generalitat a anunciar, dimarts passat 14, a decretar l'entrada en estat de preemergència dels municipis propers a les conques internes.

RESTRICCIONS QUE S'APLICARIEN EN EXCEPCIONALITAT

En situació d'emergència, el volum total d'aigua que ingressa al dipòsit municipal per al subministrament a la població no pot superar els 200 litres per habitant i dia. Això inclou el consum domèstic, el de les empreses i els comerços.

Aquest límit es pot reduir a 180 en cas d'una emergència de nivell 2 i a 160 si s'arriba al nivell 3. Per disminuir el consum, una de les opcions que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha estat provant les últimes setmanes és reduir la pressió de l'aigua, cosa que evitaria talls en el subministrament.

Igualment, es prohibeix omplir piscines totalment o parcialment, excepte les d'aigua de mar que s'omplin i buidin sense connexió a les xarxes de subministrament ni sanejament . Tampoc no es poden regar amb aigua potable els jardins i les zones verdes, tant privades com públiques .

No es podran netejar vehicles de cap mena, excepte en establiments comercials especialitzats. Tampoc no es podrà utilitzar aigua potable per netejar carrers, clavegueres, paviments ni façanes. A més, està prohibit omplir fonts ni llacs artificials, una mesura que ja està en vigor a molts municipis.

A les granges, l'ús d'aigua potable estarà limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i la neteja dels animals, així com per a la neteja de les instal·lacions.

ESTALVIAR AIGUA A CASA

El consum mitjà d'aigua a Catalunya és d‟aproximadament 117 litres per habitant al dia, una xifra que supera el límit màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, establert en 100 litres diaris per persona. L'ACA va recomanar que el consum màxim es redueixi a 90.

La sequera excepcional que estem experimentant ja ha portat a la implementació de restriccions a molts usos de l'aigua. Tot i això, a més de les mesures que puguin prendre les administracions, canviar alguns hàbits i incorporar petits gestos diaris ens permetria estalviar desenes de litres d'aigua per habitant.

Per exemple, instal·lar un reductor de cabal a les aixetes, optar per la dutxa en lloc del bany o utilitzar electrodomèstics més eficients, entre altres.