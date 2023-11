Persones amb espina bífida. Foto: Europa Press

La Federació Espanyola d'Associacions d'Espina Bífida i Hidrocefàlia (FEBHI) i les associacions han reivindicat el dret a la jubilació anticipada de les persones amb espina bífida .

Aquest dimecres 15 de novembre, i en ple compte enrere de la celebració del Dia Nacional de l'Espina Bífida (el proper dia 21), FEBHI ha engegat una campanya sota el lema I l'espina bífida què? , campanya que reclama la jubilació anticipada en els termes que recull el Reial decret 370/2023, de 16 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 161. bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l' anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent des del 1998, després de la declaració com a tal per part del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

L' espina bífida és una malformació congènita de la medul·la espinal que es produeix les primeres setmanes de l'embaràs i provoca seqüeles per a tota la vida que, a l'edat adulta, tendeixen a agreujar-se. En general, aquesta malformació afecta tres dels principals sistemes de l'organisme: el sistema nerviós central (SNC), l'aparell locomotor i el sistema genitourinari.

L'afectació del SNC produeix hidrocefàlia (acumulació del líquid cefaloraquidi al cervell) en un alt percentatge dels casos i una manca de mobilitat, sensibilitat i força més o menys àmplia amb relació al nivell de localització de la lesió a la columna .

En l'actualitat, s'ha incrementat l'esperança de vida en l'etapa infantil pels avenços mèdics i científics, i s'ha aconseguit una supervivència més gran en els nounats. Tot i això, "la comunitat científica mundial mostra i conclou en els seus estudis que les persones amb EB la malformació més greu compatible amb la vida, pateixen una significativa reducció de la seva esperança de vida" , indiquen des de FEBHI.

Per a la federació, la comunitat mèdica i científica evidència, que hi ha una probabilitat de mort més gran amb l'augment de l'edat en les persones amb EB davant les persones sense aquesta malformació congènita. Alguns estudis parlen d'una disminució de fins a 26 anys de vida de les persones amb EB davant de la població general.

Segons informa FEBHI, la majoria de les seves associacions es van crear fa 35-40 anys per grups de pares amb fills que van néixer amb EB. Aquests nens tenen actualment al voltant de 50 anys i molts treballen, malgrat els problemes de salut que van sumant a la seva lesió de naixement amb el pas del temps. "Si no es pot acollir a aquesta nova llei, molts moriran abans de poder jubilar-se. FEBHI i les seves associacions només demanen el que consideren de justícia i avalat per la ciència mèdica" , conclouen des de la federació.