Una persona descansant en un banc. Foto: Arrels Fundació

La Fundació Arrels, una de les entitats que vetlla per i ajuda les persones amb menys recursos i que viuen al carrer, vol desmuntar alguns tòpics i trencar prejudicis i estereotips sobre elles.

Al seu portal web han habilitat una pàgina anomenada Preguntes freqüents, en la que plantegen (i resolen) qüestions com perquè arriben a viure al carrer, si són alcohòlics (o no), si estan aquesta situació perquè volen i si és possible erradicar el sensellarisme.

Així, l'entitat assegura que "una persona acaba vivint al carrer perquè la seva situació s’ha anat deteriorant amb el temps" i que els motius són diversos.

També apunten que alguns no volen dormir en albergs "perquè aquests espais sovint no tenen en compte què vol i necessita la persona" i que s'estimen més tenir "intimitat i tranquil·litat".

Arrels deixa clar que "ningú dorm al carrer per decisió pròpia" i denuncia que "els recursos (de les institucions) no estan pensats tenint en compte les necessitats de la persona", sinó que "alleugen necessitats immediates i temporals però no miren a mig ni llarg termini".

Igualment, l'entitat apunta que és possible "erradicar el sensellarisme", assenyalant que Finlàndia gairebé ho ha aconseguit.