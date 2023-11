El talent xou ' Operación Triunfo ' farà les seves gales de 90 minuts en la seva nova etapa a la plataforma Prime Video que comença dilluns i que "anaran ràpid i al gra", han explicat aquest dimecres en roda de premsa el director de Gestmusic , Tinet Rubira , i la presentadora Chenoa .

"Em sento molt agraïda per aquest projecte. Ha passat tota una vida per a mi", ha assegurat Chenoa, que presentarà les gales i que va ser una de les concursants de la primera edició el 2001, mentre que Xuso Jones s'encarregarà del programa diari ' OT al dia' de dimarts a dissabte i Masi Rodríguez del programa postgala.

Chenoa ha remarcat que pretén "no posturejar gaire" durant la conducció de les gales, ha afirmat que no es veu com una presentadora a l'ús, i ha remarcat que com a exconcursant tindrà empatia amb el que senten els participants, als quals ha animat a aprofitar les classes que rebran.

La plataforma posarà aquest dijous a disposició els dos capítols en què es revela els 18 aspirants del càsting, al qual inicialment es van presentar més de 13.000 persones, un centenar de les quals van passar al final, abans que dilluns se celebri la gala zero a les 22 hores.

Rubira ha explicat que el plató de les gales tindrà una capacitat per a 900 persones i que tenen la voluntat que "s'assembli el màxim possible a un concert en directe", i ha remarcat que les gales mantindran la clàssica actuació grupal.

"COM SEMPRE, COM MAI"

La responsable de contingut original de Prime Video Espanya, María José Rodríguez, ha assegurat que la nova edició d''Operación Triunfo' "neix d'un clam", i ha remarcat la innovació que suposa ser el primer contingut diari en directe que emetrà Prime Video Espanya i que, després de la seva emissió a Espanya, estigui a disposició a la carta a Llatinoamèrica.

"Farem un OT com sempre, com mai" , ha explicat Rodríguez, que ha destacat la connexió amb Amazon Music, on estaran disponibles continguts, 'playlist' de les gales i dels mateixos concursants, que mostraran els seus gustos musicals, així com una botiga on es podrà comprar el vestuari dels participants i el mobiliari de l'acadèmia, entre altres aspectes.

El responsable de contingut original d'entreteniment de Prime Video Espanya, Óscar Prol, ha remarcat que es crearà un portal dins del web de la plataforma amb tota la informació del programa, i ha remarcat que l'app d'OT 2023 serà “l'únic mètode per votar" que tindrà el públic --ho podrà fer el públic espanyol i el llatinoamericà--.

Ha explicat que tindrà un canal 24 hores en directe de Youtube --en què no s'emetrà contingut exclusiu d''OT al dia'-- i que serà l'edició "més tiktokera", plataforma en què es podrà veure millor del programa i els concursants faran una tendència cada quinzena.

VISITA A L'ACADÈMIA

A la presentació també s'han ensenyat els secrets de l'Acadèmia d'OT al Parc Audiovisual de Terrassa, de la qual la directora de càsting de Gestmusic i directora de l'acadèmia, Noemí Galera, ha remarcat que ha guanyat en sostenibilitat i lluminositat respecte a anteriors, i ha subratllat que és més espaiosa que altres edicions amb 215 metres quadrats més.

Per primera vegada, Galera i alguns dels professors de l'Acadèmia estaran al plató durant la gala, cosa que els permetrà interactuar amb Chenoa i els concursants, i s'introduirà un espai, 'Green Room', destinat als concursants, on podran esperar abans de lactuació.

Galera ha destacat l'"equipàs de professors" amb què comptarà aquesta edició, en què s'incorpora Gerard Ibáñez a la classe de cant coral i Verónica Blume a la de ioga i en què es manté Manu Guix.

El programa comptarà amb tres integrants fixos del jurat i un quart "itinerant", i els tres que estaran durant les 14 setmanes del concurs són la cantant Buika, el músic i productor Pablo Rouss i la periodista musical Cris Regatero.

Buika ha assenyalat que afronta amb alegria formar part del jurat i ha subratllat ser conscient que tenen al davant gent jove amb un somni, a qui ha dit: "Quan baralles, més tard o d'hora ho aconsegueixes".