Seu de la Comissió Europea a Brussel·les / @EP

El debat a Vint-i-set sobre els avenços per al reconeixement del català, l'euskera i el gallec a la UE previst aquest dimecres a Brussel·les s'ha resolt en menys de cinc minuts sense que cap dels ministres a la sala prengués la paraula després d'escoltar l'exposició del secretari d'Estat per a la UE, Pascual Navarro, i seguir pendent l'avaluació legal, financera i pràctica que demanen els socis per examinar l'assumpte a fons.

El punt inclòs per la presidència espanyola al Consell de ministres europeus d'Afers Generals ha copat entre "dos" i "cinc minuts", segons les diferents fonts diplomàtiques consultades per Europa Press, que afegeixen que aquest temps ha servit "simplement per dir que l'assumpte existeix”.

D'aquesta manera ha quedat dit que se seguirà examinant a "nivell tècnic" la proposta "revisada" que el ministre d'Afers Estrangers en funcions, José Manuel Albares, ja va esbossar a la sessió anterior d'aquest Consell, el 24 d'octubre passat, però que no havia estat presentada com a document formal fins a última hora de dilluns.

Dimecres a primera hora, alguns dels ministres avisaven de les dificultats per avançar en la discussió sense comptar amb la informació requerida.

"No hem tingut temps, la discussió d'avui serà curta", ha dit a la premsa el ministre finlandès d'Afers Europeus, Anders Adlercreutz, que ha confirmat que el document va ser remès "en espanyol dilluns a la nit" a les delegacions, cosa que ha complicat el seu examen.

Encara que en arribar a la reunió Navarro no ha volgut respondre les preguntes sobre la nova proposta, emplaçant la premsa al final de la trobada, Albares ja va apuntar algunes claus a l'octubre dels elements que recolliria el document revisat, atenent els comentaris del resta de socis als debats anteriors.

El Govern espanyol insisteix que el reconeixement de les llengües cooficials a Espanya seria un "cas únic" en el conjunt de llengües regionals a la Unió Europea per circumstàncies "molt específiques" com el seu encaix a la Constitució espanyola, que siguin utilitzades al Congrés i al Senat o el nombre de parlants. A més, s'ha compromès a assumir la factura de la seva introducció a la UE.

Diverses delegacions mantenen dubtes per por d'un "efecte dòmino" que encoratgi altres llengües minoritàries com el cors a França o el rus als països bàltics, a reclamar per a ells el mateix estatus que busca Espanya per al català, l'euskera i el gallec .

En tot cas, segueix pendent les avaluacions sobre l'impacte financer, legal i pràctic que el reconeixement de les tres llengües tindria per al conjunt de la UE, tasca que la Comissió Europea s'ha ofert a coordinar amb la resta d'institucions i que Espanya estima que no estaran llestos abans de "dos o tres mesos".

Aquest calendari fa que el debat de fons a Vint-i-set difícilment pugui ser abordat abans que s'acabi la presidència rotatòria que permet a Espanya marcar l'agenda de les discussions aquest semestre, que s'acaba el 31 de desembre.