Premis ONCE - CatalunyaPress

L´ONCE ha premiat avui la solidaritat que rep de la societat catalana amb el lliurament dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2023. L´acte, celebrat al´Auditori ONCE Catalunya, ha estat presidit per Anna Erra, presidenta del Parlament de Catalunya.



Els Premis Solidaris ONCE Catalunya, aquest any sota el títol “ Pròxima estació: FUTUR ”, ens va presentar al Grup Social ONCE com un tren carregat d'històries de superació que sorprenen, emocionen, il·lusionen i fan somriure. És un tren que porta maletes plenes de força i esperança per afrontar els desafiaments i assolir les metes. Ens apropa al viatge el destí del qual és el futur del Grup Social ONCE.



“Catalunya té la immensa sort de ser un territori amb moltes entitats, empreses i organitzacions solidàries, un territori ple de persones molt humanes que treballen pels drets de les persones més desafavorides. Aquest treball és sovint invisible i sord i cal que es visibilitzeu perquè tots el coneguin. Des de l'ONCE Catalunya, volem agrair la seva dedicació i reconèixer públicament la seva gran tasca", va destacar el president dels Premis Solidaris ONCE Catalunya i també president del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, David Bernardo.



“Els premiats i guardonats fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar. Els animem a seguir així amb una il·lusió renovada”, va subratllar Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya.



També han participat a l'acte Alejandro Oñoro, conseller delegat d'IL·LUNION; Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).

Els guardonats dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2023 són:



A la Institució, Organització, Entitat o ONG: Fundació Surt

Al mitjà o projecte de comunicació: Programa 'Solidaris' de Catalunya Ràdio

A la Persona Física: Maria Victòria 'Viqui' Molins

A l'Empresa: Worldcoo

A l'Administració pública: Ajuntament de Reus

Sensibilitat social i dedicació



Els Premis Solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que fan una tasca solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accessibilitat universal.



Els premiats han rebut l'obra escultòrica SOLIDARIS, un reconeixement a la seva tasca a favor de la societat. Els Premis Solidaris ONCE Catalunya se celebren des del 2001. Des d'aleshores han estat guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre Esteve, Pare Manel i les fundacions de Vicent Ferrer o Pasqual Maragall.

Premis Solidaris 2023 ONZE Catalunya a:

A la Institució, Organització, Entitat, ONG:



Fundació Surt.- www.surt.org

Treballem per millorar les vides de 6000 dons i ens fa molta il·lusió aquest premi

Sira Vilardell, directora de Surt - Catalunyapress



Per ser una entitat d'acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe i gènere, amb vista posada a aconseguir una societat amb equitat de gènere efectiva.



Surt persegueix ser un projecte socialment transformador. Amb més de 130 professionals participants, han atès 7.000 persones en programes i serveis externs gestionats per l'entitat, des del 1993.

Al Programa, article o projecte de comunicació:



Solidaris - Catalunya Ràdio - CCMA.- www.ccma.cat/catradio/solidaris

Aquest premi és per una forma de fer i escoltar els altres

Mercè Folch, periodista de CatalunyaRadio, recollint el premi



Per ser un programa social de referència a la graella de Catalunya Ràdio. El programa, dirigit i presentat per Mercè Folch, aposta per un periodisme crític, rigorós i reflexiu. Parlar del Solidaris és fer-ho d'inclusió, desenvolupament, pau, feminisme sempre posant èmfasi en les històries en primera persona. El programa s'emet cada dissabte a l'antena de Catalunya Ràdio, de 22h a 23h. I sempre està disponible a les plataformes dàudio.



A la Persona Física:



Maria Victòria 'Viqui' Molins

L'ONCE m'ha acompanyat tota la vida. L?hospital de campanya de Santa Anna som una família. Gràcies

Maria Victòria 'Viqui' Molins - CatalunyaPress



Per una vida dedicada a ajudar els més desafavorits. Nascuda a Barcelona, al març de 1936, Viqui Molins és una religiosa catalana membre de la Companyia de Santa Teresa de Jesús. Arran dels seus viatges a Nicaragua el 1981, va voler dedicar-se al voluntariat ajudant persones en risc d'exclusió social, persones recluses, persones drogodependents, fent de mestra al barri del Raval de Barcelona. El seu llibre Alexia, experiència d'amor i dolor viscuda per una adolescent, va inspirar el director Javier Fesser, que va portar el llibre a la gran pantalla amb la pel·lícula Camino.



A l'Empresa:



Worldcoo, els cèntims de la compra a projectes solidaris.- www.worldcoo.com

Hem facilitat el finançament de 150 projectes socials

ergi Figueres i Aureli Bou, els dos Co-Fundadors de Worldcoo - CatalunyaPress



Per ser una empresa social creadora de l'Arredoniment Solidari en comerços, com Bonpreu i Esclat, Viena, Condis, Eroski, Caprabo, Àrees, General Òptica o Correus, entre d'altres. El 2022, va complir 10 anys ajudant diferents ONG i Fundacions a obtenir finançament per als seus projectes. A través dels diferents canals de recaptació (principalment l'Arredoniment Solidari), l'empresa catalana ha canalitzat més de 65 milions de donacions, cosa que els ha permès recaptar 15 milions d'euros i ajudar a finançar 742 projectes que abasten realitats socials i mediambientals molt necessitades. Entre elles hi ha grans organismes internacionals com Unicef, Creu Roja o Save The Children, i locals com Down Espanya, Fundació Ecomar, Fundació Pasqual Maragall...



A l'estament de l'Administració pública:

Ajuntament de Reus. Projecte “Reus, ciutat Inclusiva”.- www.reus.cat

Les administratives hem de treballar per fer unes ciutats més inclusives

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita - CatalunyaPrress



Per millorar l'accessibilitat a peu de la ciutat. És el principal objectiu del Pla Director 'Reus Ciutat Inclusiva'. El projecte es fixa com a objectiu revisar voreres i passos de vianants per definir itineraris accessibles de la xarxa bàsica de mobilitat a peu. S'han identificat ubicacions prioritàries i s'han definit mesures físiques com ara el paviment tàctil, les rajoles guies, l'ampliació de voreres o la instal·lació de semàfors acústics. Es dóna continuïtat així, amb una solució integral, a la tasca de millora contínua de l'accessibilitat a la via pública. L?ajuntament de Reus treballa des de fa molts anys per una ciutat inclusiva i accessible.



El jurat



El jurat l'han format David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya; Bàrbara Palau, consellera general de l'ONCE; Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona; Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya; Mercè Batlle, presidenta del COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat) i representants de mitjans de comunicació.