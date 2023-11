Un home treballa al seu domicili. Foto: Europa Press

El teletreball va arribar, de forma massiva, a les nostres vides a principis de març de 2020 , com una mesura obligatòria per l'arribada del coronavirus; això va permetre que l'activitat econòmica i empresarial (als sectors on era possible) seguís endavant fins i tot en els moments més durs.

Aquesta manera de dur a terme les obligacions professionals diàries, però, ha estat vàlida... fins al punt que més de 3 anys i mig després, se segueix aplicant en diverses companyies, de nou de diversos sectors; en definitiva, es pot afirmar que el teletreball va arribar per quedar-se.

I així ho ratifiquen també les dades, que diuen que prop del 44% de les companyies amb seu a Catalunya segueixen permetent teletreballar els seus empleats (de manera total o en alguns dies de la setmana), segons revela estudi sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tot i això, cal destacar que hi ha hagut un retrocés respecte de les dades d'anys anteriors, quan aquesta xifra era més gran, cosa que significa que algunes companyies que permetien que els seus empleats portessin a terme la seva jornada de forma remota els han demanat que recuperin la presencialitat .

PER SOBRE DE LA MITJANA D'ESPANYA

Si s'amplia el focus, les dades de l'INE apunten que, al conjunt d'Espanya, el total d'empreses que continuen permetent aquesta forma de treballar és d'un terç (33%), tenint en compte sempre que s'observen companyies de 10 o més treballadors.

Ara que s'acosta la recta final d'aquest 2023 lidera la llista d'aquesta pràctica la Comunitat de Madrid (que encara s'acosta més a la meitat, amb un 47,91% dels casos) mentre que a l'altre extrem, la comunitat a la que es presenten uns valors més baixos és Extremadura , amb un 18,07%.

BENEFICIS PER A L'EMPLEAT I L'EMPRESA

Experts i psicòlegs han coincidit a assenyalar que, sempre que sigui possible, el teletreball té nombrosos beneficis i avantatges... tant per a l'empleat com per a la companyia.

Sense anar més lluny, els treballadors troben més facilitats per conciliar amb la vida personal, presenten menors nivells d'estrès , redueixen despeses (per llei l'empresa ha de sufragar part de les factures), són més productius i gaudeixen d' horaris que, en els casos que sigui possible, són més flexibles.

D'altra banda, la companyia també surt guanyant en aspectes com la disminució de l'absentisme laboral (cosa que els anys anteriors al Covid s'havia observat que creixia), la consecució dels objectius acostumen a trobar millors candidats per a les places que necessiten cobrir i redueixen costos (estalviant en el lloguer del local, per exemple), entre d'altres.