Un nen pinta una pancarta en solidaritat amb Palestina a l'Escola Rius i Taulet de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Alumnes, professors i famílies d'escoles i instituts catalans s'han concentrat aquest divendres a la tarda a la sortida de les classes davant dels centres educatius en solidaritat amb Palestina i per reclamar la pau i l'alto el foc.

Convocats per les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), així com per diferents sindicats educatius i d'estudiants, es tracta del tercer dia consecutiu en què la comunitat educativa de Catalunya ha exigit "aturar el genocidi al poble palestí" .

A partir de les 14.30 hores a instituts ia les 16.30 a escoles, els alumnes han penjat pancartes, mocadors palestins i banderes als exteriors dels centres educatius i han pintat missatges per la pau i contra la guerra.

A Barcelona, a l'Escola Rius i Taulet, els estudiants han realitzat una activitat taller amb els pares i professors i han penjat pancartes solidàries amb lemes com 'No volem les bombes', 'No al genocidi de Gaza' i 'From the river to the sea, Palestina will be free' (Des del riu fins al mar Palestina serà lliure).

Les concentracions davant de centres educatius d'aquest divendres es produeixen després que aquest dijous uns 500 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, convocats pel Sindicat d'Estudiants, es manifestessin pel centre de Barcelona per mostrar la seva solidaritat amb Palestina i demanar l'alt al genocidi a Gaza".