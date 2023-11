Adrià pronostica canvis fonamentals a la cuina espanyola i en destaca l'impacte econòmic. EP

El xef Ferran Adrià considera que la cuina espanyola ha arribat a un nivell molt important d'intercanvi cultural. "Fa uns anys a Espanya la cuina japonesa era desconeguda per a la majoria de la gent, avui a les principals ciutats hi ha restaurants japonesos, xinesos, mexicans...". Segons la seva opinió, aquest és un dels canvis fonamentals que es viuran en aquest món en els propers anys.

En una entrevista a Europa Press amb motiu de la seva visita a Conca per rebre un reconeixement de la Capital Espanyola de la Gastronomia, el cuiner ha convidat a parar esment a l'aspecte econòmic de la cuina, "perquè si no es veuria només com un entreteniment".

Adrià considera, malgrat que avui dia la gastronomia i tot el que hi ha al seu voltant s'ha convertit en una cosa mundialment important, cuinar encara es veu com un entreteniment, "però si demà fessin vaga tots els cuiners d'Espanya cauria el 33 % del PIB". "És una de les activitats que fem amb més impacte a l'economia". I és que el xef recalca que una aturada així afectaria tota la indústria agroalimentària, l'hostaleria i el turisme.

El cuiner ha comentat també els increments de costos de producció que afecten actualment el sector. "Estem en un moment en què està entrant a l'hostaleria el tema de la conciliació, cosa que ha de ser lògica, perquè és gent que ha de viure com els altres, com també és lògic que treballin vuit hores", admet Adrià, conscient, però, que això suposa un augment dels costos per al negoci.

Pel que fa a l'alça del preu dels productes, el cuiner comenta que “hi ha alguns que, fruit de la inflació, ja no baixaran, però hi ha casos com els productes del mar que s'han mantingut” i subratlla que “cal saber que, al final, asseure't a la terrassa d'un bar a prendre un cafè és un luxe, però ho veiem com una cosa obligatòria. Som en una ciutat on ningú vol servir i poder prendre'ns un bon cafè i que el cambrer sigui agradable té un cost", recorda Adrià.

El cuiner apunta que la pandèmia va posar en relleu "que anar a un restaurant i un bar és un dels actes socials més importants que hi ha als països industrialitzats" i assegura que "m'encantaria que tothom pogués anar a un bon restaurant una cop a la setmana, però no es poden abaixar els preus ni de bon tros".

D'altra banda, encara que l'Adrià confessa que no sap bé “com es mesura això de menjar bé” considera que, avui dia, la gent sap més de cuina que fa vint anys "perquè hi ha molta més informació. MasterChef et dóna una divulgació brutal, no només és entreteniment". També veu bé la figura dels influencers que comenten a les xarxes les seves visites als seus restaurants pel mateix motiu, “per mi és la primera vegada a Conca i les xarxes socials em poden ajudar a triar un lloc”.

TREBALLA EN DIVERSOS PROJECTES



Apassionat de la innovació, Ferran Adrià està treballant en diversos projectes amb Telefónica en qüestions relacionades amb la incursió de la intel·ligència artificial al món de la cuina. El cuiner ha explicat que es tracta d'una tecnologia "molt jove" i que ara mateix pateix la falta de dades, "per això el resultat serà normalet" i ho compara amb la ciència "que funciona bé perquè les dades són científics". Recorda, a més, que la IA tampoc no arriba, per ara, als sentits del gust i l'olfacte.

En tot cas, el cuiner gaudeix d'aquests processos. "Sempre m'ha agradat l'estudi, és el fet més diferencial que hi ha per arribar molt lluny en la teva professió: allò que separa allò normal i allò excepcional és el temps d'estudi que li dediquis al que fas". Adrià també destaca la importància de "donar qualitat, tenir una bona gestió i una actitud innovadora, oberta als canvis".

Finalment, considera que si Conca tingués un dels cuiners creatius més importants del món es posaria al mapa i això "arrossegaria" als restaurants tradicionals, "que han d'intentar estar a l'alçada de la cuina creativa".