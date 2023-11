La manifestació va comptar amb la participació de líders polítics com Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Rodríguez Almeida i Santiago Abascal, que van expressar el seu rebuig al procés independentista. EP

La Delegació del Govern a Madrid ha xifrat en unes 170.000 persones els assistents a la concentració contra l'amnistia per als encausats en el procés independentista que ha tingut lloc a la madrilenya Plaza de Cibeles, mentre que els organitzadors afirmen que han congregat gairebé un milió de ciutadans.

La concentració, organitzada per més d'un centenar d'entitats cíviques sota el lema 'No en nom meu: ni amnistia, ni autodeterminació, per la llibertat, la unitat i la igualtat!', ha arrencat oficialment al migdia, encara que la cèntrica madrilenya s'ha començat a omplir una hora abans de persones que portaven banderes d'Espanya i d'Europa i que corejaven consignes contra el president del Govern, Pedro Sánchez.

A la protesta hi han participat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l'alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, entre altres dirigents del PP. També hi ha participat el líder de Vox, Santiago Abascal.

'Sánchez a presó', 'Sánchez vendepatria traïdor' i 'Pedro Sánchez és el judes del segle XXI' han estat algunes de les pancartes que portaven els manifestants, que han corejat a més "Puigdemont a presó", "Sánchez, dimissió" o "Me gusta la fruta".

PROCÉS DECONSTITUENT



El gruix de la concentració s'ha dissolt després de llegir un manifest en què s'ha alertat d'un procés "deconstituent" basat en una investidura "corrupta" de Pedro Sánchez i que, a més de l'amnistia, contempla un referèndum. Entre altres, hi ha intervingut el filòsof Fernando Savater, que ha estat l?encarregat de tancar l'acte.

Entre els convocants de la protesta figuren Fòrum Llibertat i Alternativa, Unió 78, Fòrum Espanya Cívica, Catalunya Suma, Peu a Paret, S'ha Acabat!, NEOS, Associació per la Tolerància, Convivència Cívica Catalana, D'Espanyol a Espanyol per la Constitució, OLE (Una altra Llei Electoral), Resisteix Espanya, Nou Esperit d'Ermua i un centenar d'organitzacions cíviques que ja van promoure una altra concentració a Cibeles el 21 de gener passat sota el lema 'Per Espanya, la Democràcia i la Constitució'.