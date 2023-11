Tot i l'associació tradicional amb Alemanya nazi, es revela l'existència de gairebé 200 camps a tot el país, on entre 700.000 i un milió de persones van ser recloses.

La història franquista d'Espanya amaga un capítol esgarrifós i pràcticament desconegut: els camps de concentració. Tot i que la nostra ment tradicionalment associa aquest terme amb l'Alemanya nazi, una investigació detallada ha revelat l'existència d'aproximadament 188 camps de concentració a tot Espanya, on s'estima que entre 700.000 i un milió de persones van ser recloses sota el règim de Francisco Franco.

ELS GAIREBÉ 200 CAMPS DE CONCENTRACIÓ

Contrari a la imatge que es té d'Espanya en relació amb camps de concentració, la investigació mostra que Andalusia va encapçalar la llista amb 52 camps, seguida de la Comunitat Valenciana amb 41, Castella-la Manxa amb 38, Castella i Lleó amb 24, Aragó amb 18, Extremadura amb 17, Madrid amb 16, Catalunya amb 14, Astúries amb 12, Galícia i Múrcia amb 11, Cantàbria amb 10 i Euskadi amb 9..., amb una vintena més les quals estaven repartides per diferents comunitats.

ESPAIS ALTERNATIUS

Els camps, segons Hernández, no es limitaven a terrenys a l'aire lliure tancats per filats i cabanyes de fusta, com els associats comunament amb l'Alemanya nazi. A Espanya, es van fer servir places de bous, fàbriques i camps esportius... Sorprenentment, molts d'aquests llocs encara es fan servir avui sense que la societat sigui conscient dels horrors que van albergar en el passat.

CARLOS HERNÁNDEZ

Carlos Hernández és periodista, escriptor i expert en comunicació empresarial i política; autor dels llibres "Els darrers espanyols de Mauthausen" i de "Els camps de concentració de Franco".

En aquest últim, juntament amb Javier Rodrigo, Hernández destaca que la majoria dels presoners no van ser jutjats ni acusats formalment.

La majoria eren combatents republicans i militants d'esquerres que van ser capturats després del cop d'estat. A més, molts van ser condemnats a treballs forçosos, cavant trinxeres durant la guerra i realitzant les tasques més dures de reconstrucció de pobles i vies després del conflicte.

Aquest revelador estudi desentranya un obscur episodi de la història espanyola que, malgrat la seva magnitud i brutalitat, ha estat en gran mesura a l'ombra. Els investigadors insten a una revisió crítica dels programes educatius i la consciència pública per integrar aquest capítol oblidat a la memòria col·lectiva del país.