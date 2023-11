L'artista acudirà a l'Audiència de Barcelona per iniciar el seu judici.

El judici a Shakira per presumptament defraudar 14,5 milions d'euros a Hisenda, en què l'artista s'enfronta a una petició de condemna a vuit anys i dos mesos de presó, començarà aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona.

La cantant haurà de presentar-se davant del tribunal almenys el primer dia de judici i quan sigui el seu torn per declarar (podrà optar per fer-ho o declinar-lo), que serà a l'inici del judici després de les qüestions prèvies o --si la seva defensa ho demana i el tribunal ho accepta-- una vegada s'hagin exposat totes les proves.

És habitual que les defenses demanin reservar la declaració de l'acusat per al final del judici amb la intenció que en intervenir puguin replicar totes les proves que s'hagin exposat en contra: d'entrada, el guió del judici preveu que el torn de la cantant sigui el primer dia, però la defensa pot demanar a l'inici del judici que s'endarrerís.

El tribunal preveu que el judici s'allargui durant 12 sessions espaiades des d'aquest dilluns 20 de novembre fins al dijous 14 de desembre, i durant aquestes setmanes estan cridats a declarar 117 testimonis i vuit pèrits que respondran les preguntes de la defensa i les acusacions de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la de la Generalitat.

PERRUQUERES, GINECÒLEGS



Entre els testimonis esmentats hi ha treballadors que van atendre Shakira a Barcelona en centres d'estètica, perruqueries, bars, hotels i restaurants, i altres empleats com el conductor personal, dos ginecòlegs, els professors de zumba i fitness i el seu estilista.

També compareixeran al judici veïns de Shakira als seus habitatges a Catalunya, porters i treballadors de manteniment; a més, estan cridats a declarar empleats de Live Nation Espanya i, a petició de la defensa de l'artista, el ceo de Sony Music a Amèrica Llatina, Afo Verde, i la presidenta de la companyia, Amanda Ghost.

A proposta de Shakira també testificaran el seu germà i mànager, la seva coreògrafa, la seva terapeuta, la seva perruquera, l'estilista, els seus mànagers, el seu productor i la seva exparella Antonio de la Rúa Pertiné, amb qui va mantenir una relació abans d'estar amb el futbolista Gerard Piqué.

SIS DELICTES CONTRA HISENDA



Shakira està acusada de presumptament cometre sis delictes contra Hisenda entre el 2012 i el 2014, ia més de la pena de presó, la Fiscalia exigeix multar l'artista amb 23,8 milions d'euros.

Els tributs que suposadament va defraudar són l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) --12.371.197 euros-- i l'impost sobre el patrimoni (IP) --2.191.771--, sumant entre els dos 14.562.968 euros.

El fiscal creu que, per evitar pagar impostos a Espanya, l'artista es va valer d'un entramat de 15 societats domiciliades a les Illes Verges Britàniques, les Illes Caiman, Malta, Panamà i Luxemburg, que va nomenar titulars de les seves rendes i patrimonis a vegada de posar-les al seu nom, suposadament "per amagar" les rendes a l'Agència Estatal Tributària i a l'Agència Tributària de Catalunya.

JA VA RETORNAR ELS DINERS



Abans del procés penal, Shakira ja va tornar 17,2 milions d'euros que li reclamava Hisenda per impostos que no va tributar al seu moment, cosa que l'acusació de la Fiscalia pren en compte en aplicar-li una atenuant de reparació del dany.

L'equip legal ha esgrimit aquesta devolució dels diners per reiterar que "des de fa molts anys no hi ha cap deute pendent amb Hisenda".

La seva defensa considera que aquesta causa suposa "un total atropellament als seus drets, ja que sempre ha demostrat una conducta impecable, com a persona i contribuent".

SEGONA CAUSA I NEGOCIACIONS



Fiscalia i defensa van negociar un possible acord que evités el judici, però les converses no van prosperar, com va confirmar la defensa de la cantant aquest estiu; no obstant, són a temps de pactar fins al judici.

L'artista encara aquest judici quatre mesos després de conèixer-se la segona causa per presumpte frau a Hisenda, que s'investiga als jutjats d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i en què la Fiscalia li reclama un deute de 6.686.502 euros per la declaració 2018 de l'IRPF i l'Impost sobre el Patrimoni.