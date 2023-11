Antich (Òmnium) insta el Govern a aplicar l'acord "ja aprovat" per reconvertir-lo. EP

Unes 100 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana s'han concentrat aquest diumenge davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona per demanar que es converteixi en un “centre de memòria”, un dia abans del 48è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco.

L'acte ha estat organitzat per les entitats impulsores de 'Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria', entre les quals hi ha Òmnium Cultural, Irídia, Fundació Cipriano García de CC.OO. de Catalunya, Amical de Mauthausen i Ateneu Memòria Popular.

També inclou l'European Observatory on Memories (Eurom), la Taula de Catalunya d'Entitats Memorialistes, la Comissió de la Dignitat, la Comissió de la Memòria Històrica de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) i l'Associació Catalana de Persones Express Polítiques del Franquisme.

Durant l'acte, presentat pels actors Enric Majó i Carme Sansa, hi han intervingut persones que van ser torturades a la Prefectura i hi ha hagut actuacions musicals dels cantautors Quico Pi de la Serra, Sílvia Comes i Jordi Montañez i del grup Adala.

XAVIER ANTICH



El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmat que aquest edifici és "l'únic centre de tortures a Europa que, en un sistema democràtic, es resisteix a explicar la història d'horror".

Ha instat el nou Govern a aplicar l'acord "ja aprovat fa sis anys al Congrés, ordenar el buidatge de les dependències policials, la sortida de la policia i obrir un procés de reobertura" per convertir-lo en un espai de memòria democràtica de la resistència contra l'horror, en paraules.

CC.OO. i IRIDIA



El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha lamentat que a les mobilitzacions contra l'amnistia "un altre cop sonen trompetes que truquen als carrers a les ordres feixistes per tornar a reivindicar l'alçament nacional".

"Franco va morir al llit, però el règim feixista va caure als carrers gràcies a la lluita del moviment al carrer", ha afirmat.

La membre d'Irídia Cèlia Carbonell ha criticat que l'Estat "manté el marc d'impunitat general que continua impedint la investigació judicial dels crims franquistes".

I ha defensat que els crims del franquisme “no poden prescriure mai, no es poden amnistiar i han de ser investigats i jutjats”.