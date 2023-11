Ubasart reafirma el compromís del Govern amb les polítiques de memòria. EP

El Memorial de les Camposines de la Fatarella (Tarragona) ha arribat als 1.819 inscrits de combatents morts o desapareguts a la Batalla de l'Ebre, alguns per "defensar els seus ideals i altres, senzillament, perquè es van veure obligats a allistar-se", ha lamentat la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.

Així ho ha afirmat aquest diumenge en la inauguració d'una nova placa amb què s'afegeixen els noms de 68 morts o desapareguts en aquesta batalla al memorial de la Fatarella, informa la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria en un comunicat aquest diumenge.

Ubasart ha afirmat que des de la Generalitat seguiran "treballant per dignificar els espais, les polítiques de memòria, fidels als principis de veritat, justícia, reparació i no repetició" i que ho faran juntament amb les famílies, entitats, municipis i escoles.

Ha destacat que "cal que les joves generacions que no van viure el franquisme ni les lluites per l'arribada de la democràcia" coneguin els esforços i sacrificis que han calgut per poder gaudir dels seus drets i llibertats.

El Memorial de les Camposines, construït sobre una antiga trinxera de la Batalla de l'Ebre, es va inaugurar el 2005 en homenatge a tots els que van participar en aquesta batalla, "sense distincions d'ideologies, bans o origen".

S'estima que durant els 115 dies que va durar la Batalla de l'Ebre –del 25 de juliol al 16 de novembre del 1938– van morir més de 30.000 persones, amb 75.000 ferits i 15.000 presoners.