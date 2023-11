Vehicle en un embús. Foto: Europa Press

En l'actualitat, es troben restriccions a la circulació de vehicles a diverses ciutats, fonamentades en el sistema actual d'etiquetes de la Direcció General de Trànsit (DGT) establert el 2016. Aquestes etiquetes, juntament amb la implementació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) des del gener del 2023, són crucials per identificar quins automòbils podran circular en els propers anys.

Hem de tenir en compte que ciutats com Barcelona i Madrid, entre d'altres, prohibeixen la circulació d'automòbils sense etiqueta mediambiental al nucli urbà, amb algunes excepcions. Aquesta mesura impacta prop de 8 milions de vehicles, dels gairebé 26 milions que conformen el parc automotor espanyol.

Així, 8 milions de propietaris de vehicles es veuran obligats a canviar de cotxe o directament prescindir d'aquest vehicle, sobretot tenint en compte la normativa que es posarà en marxa a partir de l'1 de gener del 2024.

Amb la implementació de la normativa Madrid 360, una de les més restrictives a Espanya, les restriccions a la circulació han estat ampliades per a un col·lectiu nombrós: els vehicles amb distintiu ambiental d'etiqueta B a la capital d'Espanya. Aquesta mesura afectarà més de 9 milions d'automòbils i en limitarà les llibertats. Aquells que no compleixin la normativa estaran subjectes a una sanció de 200 euros.

Per tal de mantenir un control efectiu, l'Ajuntament de Madrid ha implementat un complex sistema de càmeres als accessos. Fins ara, els vehicles amb etiqueta B tenien la possibilitat de circular sense restriccions per les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de Madrid, sempre que estacionessin a aparcaments autoritzats per l'Ajuntament, sota l'amenaça de multes de 200 euros en cas contrari.

A partir de l'1 de gener del 2024, aquesta dinàmica canviarà significativament. Els vehicles amb etiqueta B ja no podran circular ni per la zona delimitada per la M30 ni per la via ràpida, imposant noves limitacions a la seva mobilitat d'acord amb les disposicions de Madrid 360.

Més enllà del que passa a la capital d'Espanya, cal saber els cotxes que no podran circular a partir de l'1 de gener del 2024 per altres parts del país. En el cas de Barcelona, una altra de les grans ciutats espanyoles, el consistori està esperant rebre l'aprovació judicial respecte a les mesures proposades per poder complir amb la normativa d'emissions. Si fossin aprovades, es prohibiria a partir de l'1 de gener del 2024 l'accés dels cotxes amb etiqueta B a tota l'àrea metropolitana de la capital de Catalunya.