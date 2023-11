Roda de premsa de presentació d'OT2023 - GESTMUSIC

La nova edició d' Operación Triunfo tornarà a les pantalles el dilluns 20 de novembre a les 22:00 hores, convertint-se en el primer contingut diari en directe que debuta a Prime Video a Espanya. Els fans podran descobrir els 18 aspirants que competiran a la primera gala a través del Càsting Final , dos episodis especials de 45 minuts disponibles en exclusiva a Prime Video el divendres 16 de novembre. L'estimat talent show, que atorga al guanyador un premi en metàl·lic de 100.000€, estarà també disponible a la carta a més de 30 països i territoris de Llatinoamèrica com a part de la subscripció Prime.

Operació Triomf com sempre, com mai

Operación Triunfo oferirà més de 80 hores d'entreteniment exclusiu als fans a Prime Video. Les gales setmanals de 90 minuts tindran un alt nivell de producció i estaran presentades per l'exitosa cantant Chenoa. S'emetran en directe a Prime Video cada dilluns a les 22.00 hores i seran més dinàmiques, centrades en les actuacions musicals dels concursants ajustant-se a l'horari de màxima audiència. Per primera vegada, Noemí Galera i alguns dels professors de l'Acadèmia estaran al plató durant la gala, cosa que els permetrà interactuar amb la presentadora i els concursants, i s'introduirà un espai nou al plató anomenat Green Room destinat als concursants , on podran esperar abans de la seva actuació. A més a més, aquest any els fans podran celebrar el Nadal amb una gala especial el 25 de desembre sense nominats ni expulsions.

Les votacions a Espanya i Llatinoamèrica es faran únicament a través de l'app, que des d'avui està disponible de forma gratuïta a través de l'App Store d'Apple i de Google Play. Com a novetat, els fans podran votar dues vegades el dia de la gala per salvar un concursant (tindran un vot abans de la gala i un altre addicional durant el directe del programa), mentre el vot del favorit es manté com un de sol.

La coneguda creadora de continguts malaguenya Masi Rodríguez conduirà les posgales de 45 minuts al mateix plató immediatament després de la gala i repassarà els moments més destacats de la setmana a l'Acadèmia en un ambient distès amb els concursants, juntament amb l'expulsat, la directora de l'Acadèmia i els professors que hagin assistit a la gala d'aquella setmana.

A més de les gales i les posgales setmanals, els seguidors d' Operación Triunfo tindran accés a entreteniment en directe diari al llarg de 13 setmanes. OT al dia , el magazine de 45 minuts de durada presentat pel conegut comunicador Xuso Jones, s'emetrà en directe a Prime Video de dimarts a dissabte a les 22:00h. Jones analitzarà juntament amb un grup rotatori de col·laboradors els moments clau de l'Acadèmia, així com contingut exclusiu que no es veurà al canal 24 hores en directe de YouTube. Per primera vegada en la història d' Operación Triunfo , els concursants trencaran breument el seu aïllament per participar al programa juntament amb altres artistes i convidats.

Tot el contingut en directe estarà disponible al servei immediatament després de finalitzar l'emissió. A més, i en línia amb les edicions passades, els fans tindran accés al canal 24 hores en directe , disponible a tot el món a través de YouTube, per no perdre's res del que passi a l'Acadèmia.

La cantant nominada als Grammy Buika, el productor musical Pablo Rouss i la periodista musical Cris Regatero formaran part del jurat d'aquesta nova edició, juntament amb un quart membre que serà rotatori

Tres professionals de la indústria musical jutjaran els concursants cada setmana: la cantant nominada als Grammy Buika; el productor musical de Tacones rojos de Sebastián Yatra, Pablo Rouss; i la periodista musical i presentadora de LOS40 Cris Regatero. El quart membre del jurat serà rotatori.

L'Acadèmia més sostenible fins ara, ara amb un estudi d'enregistrament in situ i noves classes

Aquest any, les instal·lacions de l'Acadèmia continuaran funcionant íntegrament amb energies renovables i reduiran les emissions de CO2. En un esforç per reduir els plàstics d'un sol ús, ja no hi haurà aigua embotellada i s'animarà els concursants a continuar reciclant com a part del compromís de Prime Video amb la sostenibilitat. En aquesta edició s'ha optimitzat la quantitat de llum natural que entra a l'Acadèmia i s'ha reduït la dependència de la il·luminació artificial. La presència de plantes naturals a tota l'Acadèmia ha augmentat, proporcionant un ambient més sa i fresc. A més, l'Acadèmia ha ampliat la seva mida en 215m2, cosa que la fa molt més espaiosa que en anys anteriors.

En aquesta edició l'estudi d'enregistrament estarà situat dins de l'Acadèmia i els fans podran veure com els concursants enregistren les cançons de cada gala cada divendres a través del canal 24 hores en directe a través de YouTube. A més, s'afegiran tres classes a l'extens pla d'estudis: cant coral impartit pel coach vocal Gerard Ibáñez tots els dimecres, una masterclass setmanal de composició de dues hores dirigida per diferents artistes que visitaran l'Acadèmia, i una classe de ioga, absent a l'edició del 2020, a càrrec de la reconeguda model Verónica Blume. Un total de 55 càmeres robotitzades i 3 broadcasts seguiran el dia a dia de l'Acadèmia.

El primer Espai Destacat d´entreteniment de TikTok creat a Espanya

Una comunitat de més de mil milions de persones a tot el món podrà accedir potser del programa a través de l'Espai Destacat d' Operació Triomf a TikTok, sent el primer Espai Destacat d'entreteniment creat a Espanya. Com a part de les seves interaccions a l'Acadèmia, els concursants formaran part d'una tendència a TikTok cada quinze dies i publicaran el contingut als seus perfils. A l'Espai Destacat, la comunitat de TikTok votarà qui és el concursant que millor domina la tendència i triarà un guanyador. A més, cada dissabte en un espai dedicat a TikTok a OT al dia , els creadors de contingut Ibán García ( @ibngarcia ) i Belén Gaynor ( @belenagaynor ) repassaran com s'han viscut els millors moments de la setmana a TikTok.

Llançament de l'OT Hub, la botiga d'OT, continguts exclusius a Amazon Music i nous controls de veu amb Alexa

Prime Video estrenarà l' OT Hub , que actuarà com a epicentre de l'univers Operación Triunfo dins d'Amazon, en paral·lel al contingut disponible a Prime Video, permetent als fans navegar i descobrir tot allò relacionat amb el programa. El Hub inclourà informació sobre els concursants, presentadors, jutges i professors, accés a la Botiga OT ia les llistes de reproducció a Amazon Music, així com l'horari oficial de l'Acadèmia perquè els fans no es perdin ni una sola classe a través de YouTube.

La botiga d'OT reunirà els productes del programa, des del mobiliari de l'Acadèmia fins al vestidor de les gales, perquè els fans puguin comprar els looks dels seus concursants preferits. Disponible a través d'Amazon.es, la botiga també oferirà marxandatge de la marca sota demanda, incloent samarretes i dessuadores que es lliuraran sense cost addicional als clients Prime, així com una experiència de compra única a través de l'Acadèmia i alguns dels productes que hi apareixen, com la cafetera o el piano que toquen cada dia els concursants.

Les cançons de les gales estaran disponibles cada setmana mitjançant Amazon Music per a tots els clients de Prime i subscriptors d'Amazon Music Unlimited. A través de l'app, els fans tindran accés a un espai dedicat a Operación Triunfo amb les llistes de reproducció oficials de cada gala, singles que els concursants compondran, gravaran i llançaran durant la seva estada a l'Acadèmia, així com contingut de vídeo exclusiu i llistes de reproducció individuals per a cada concursant.

Alexa també jugarà el seu paper, convertint-se en l'experta per excel·lència d' Operación Triunfo . Els clients podran accedir, només usant la veu, a una sèrie de funcionalitats que els permetran obtenir resums setmanals de les gales, posar a prova els seus coneixements sobre el programa amb un test d'OT, participar en enquestes i descobrir més sobre els concursants a través d'Alexa.

El plató més espectacular fins avui amb 1200m2 i 400m2 de pantalles LED d'alta resolució

Amb 1200m2, el plató d' Operación Triunfo serà el més espectacular de la història del programa, amb l'escenari més gran des de l'edició del 2017. Tot i que comptarà amb dues zones clarament diferenciades, durant les actuacions musicals, el plató es convertirà en un únic espai 360 º gràcies a la combinació d'il·luminació i pantalles. Comptarà amb 400m2 de pantalles LED d´alta resolució, amb 11 càmeres incloent una SpiderCam, un travelling d´11 metres i una grua de 22 metres.

En aquesta nova edició s'ha fet el pas definitiu cap a la il·luminació LED, desapareixent la llum d'incandescència del tot i aconseguint una notable reducció del consum elèctric i una versatilitat més gran. Al plató es faran servir més de 500 projectors d'il·luminació, amb més de 300 caps mòbils d'última generació (spot, wash i beam) i més de 200 projectors de tecnologia LED. Com a novetat d'aquesta edició, la font de llum dels caps mòbils serà làser, duplicant-ne en potència el rendiment lumínic, amb colors més purs i enfocaments precisos. A més, aquest any la barreja de so es farà amb so envoltant 5.1.