El lloguer a Barcelona continua creixent i els habitants de la ciutat cada cop tenen més complicat accedir a l'habitatge. El 'mercat' mana sobre el dret a l'habitatge protegit per la Constitució, i cada cop és més habitual veure pisos pràcticament inhabitables que s'ofereixen a un preu que pot consumir pràcticament tres quartes parts del salari mínim espanyol. Aquest és el cas del pis que us ensenyem aquest dilluns: només té 16 metres quadrats, però la immobiliària que l'ofereix, Àrea Casa, demana 750 euros per viure-hi - més les despeses en subministraments, que la immobiliària calcula que són uns 150 euros. És a dir, qualsevol que vulgui viure en aquesta propietat que no compleix els mínims de dignitat i espai que necessita un ésser humà per viure, haurà de pagar 900 euros mensuals. Per a una persona que cobri el salari mínim, que és de 1.050 euros mensuals, suposaria invertir el 85% del sou.

Pis ofertat a Fotocasa

El pis -un terme generós per referir-se a un zulo- , situat al barri de Poble-sec, sembla interior, ja que no sembla haver-hi ni una sola finestra a la fotografia. L'espai mínim de l'estada sembla que pot provocar tota mena de problemes a la persona que decideixi residir, com ara haver de moure el llit per obrir la porta de casa, o haver de dutxar-se al costat del vàter, possiblement ruixant d'aigua tot el bany .

Tenint en compte les poques prestacions i l'encant que té l'immoble, els arrendataris utilitzen gran part de l'anunci per explicar les bondats de la zona on està situat. "Se situa a Sants-Montjuïc que és un dels barris més grans de Barcelona. Els residents d´aquest barri tenen l´avantatge de poder triar entre infinitat de cafeteries i bars de la zona, gaudir de la facilitat de transport públic accessible, i visitar el museu d'art basada en el seu barri", afirmen, animant qui el llogui a passar el temps més gran al carrer, possiblement per la falta d'oxigen que hi pot haver en aquests 16 metres quadrats tan poc ventilats.

COMPLEIX AMB LA NORMATIVA?

Aquest 'zulo' només té 16 metres quadrats, lluny del mínim necessari per obtenir la cèdula d'habitabilitat . Segons el DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, a grans trets, un habitatge ha de complir els següents requisits per ser considerat habitable. Entre aquests, tenir un mínim de 36 metres quadrats de superfície útil.