Mor l'actor d'Arma Letal i La caça de l'octubre vermell Joss Ackland, als 95 anys - WARNER BROS.

Joss Ackland , actor conegut pels seus papers en produccions com ' Arma Letal 2' i 'La caça de l'Octubre Rojo', ha mort. L?intèrpret tenia 95 anys.

Segons The Hollywood Reporter, Ackland va morir el 19 de novembre de causes naturals i acompanyat per la família. "Amb la veu distintiva i la presència imponent, Ackland va aportar una intensitat i serietat úniques als seus papers. Serà recordat com un dels actors més talentosos i estimats de Gran Bretanya", ha afirmat la seva família en un comunicat recollit per la BBC.

Nascut el 29 de febrer de 1928 a Londres, Ackland va treballar per a diverses companyies de teatre regionals i va acabar unint-se a l'icònic Old Vic. El seu primer paper acreditat data de 1952, quan va aparèixer a la cinta 'Barco fantasma'. Al llarg de la seva carrera ha participat en produccions com 'Arma Letal 2' amb Mel Gibson; 'Som els millors' amb Emilio Estévez; 'La caça de l'Octubre Rojo' amb Sean Connery i Alec Baldwin o 'L'al·lucinant viatge de Bill i Ted' amb Keanu Reeves. Als inicis de la seva carrera, també va aparèixer puntualment en sèries de televisió com 'Sherlock Holmes', 'David Copperfield' o 'Los vengadores'.

"He fet moltes escombraries, però, si no és immoral, no m'importa. Sóc addicte a la feina. De vegades és una forma de masoquisme. Vaig estar a Mad Dogs And Englishmen, una cosa de Liz Hurley, que era espantosa i, amb raó , la van fer miques. Després vaig estar a Passió per viure l'any passat amb Demi Moore. Terrible guió. Horrible, en realitat, però necessitava els diners. Ella està bé, no és molt brillant ni talentosa", va declarar Ackland sobre la seva filmografia en una entrevista concedida a The Guardian el 2001.