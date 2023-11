Suzanne Shepherd @ep

Suzanne Shepherd, actriu coneguda per les seves aparicions en produccions icòniques com 'Los Soprano' i 'Un dels nostres', ha mort. La intèrpret tenia 89 anys.

Tal com ha confirmat el seu representant a 'The Hollywood Reporter', l'actriu va morir "en pau" a casa seva a Nova York el passat divendres 17 de novembre.

Nascuda el 31 d'octubre de 1934 a Garfield (Nova Jersey, Estats Units), Shepherd va debutar a la gran pantalla a Mystic Pizza, pel·lícula de 1988 dirigida per Donald Petrie i protagonitzada per Julia Roberts. Va aparèixer en altres grans produccions com Armes de dona de Mike Nichols; Lolita d'Adrian Lyne; Rèquiem per un somni, dirigida per Darren Aronofsky, o Els sexoaddictes a les ordres de John Waters. No obstant, el seu paper més recordat a la gran pantalla va ser el de la mare de Karen (Lorraine Bracco) a Un dels nostres a les ordres de Martin Scorsese.

A la petita pantalla, destaca el seu paper de Mary DeAngelis a Los Soprano, ficció per a la qual va rodar 20 episodis. Així mateix, també va tenir rols puntuals en sèries com a Llei i ordre, Llei i ordre: Acció criminal, Llei i ordre: Unitat de Víctimes Especials o Torn de guàrdia. El seu darrer treball data del 2023, quan va aparèixer a la cinta The Performance.

A més de treballar a cinema i televisió, Shepherd també va ser professora i coach d'interpretació del Conservatori Trinity Square, el Conservatori Hartman i l'Estudi Berghof, a més de tenir el seu propi estudi a la ciutat de Nova York. Shepherd també va dirigir el Nederlander Theatre (Nova York) i el Steppenwolf Theatre (Xicago) i va tenir l'oportunitat de protagonitzar nombroses obres al llarg de la seva carrera.