Girona estarà en alerta taronja per onades aquest dimarts, mentre que Balears, Cantàbria, Tarragona, Guipúscoa, Biscaia i Castelló tindrà actius avisos grocs per aquest mateix fenomen.

Segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), les onades a Girona podran assolir els tres metres i estaran acompanyades per vents del nord i nord-oest de 50 a 60 quilòmetres/hora (força 7).

El vent, per la seva banda, activarà les alertes grogues a Osca, Terol, Saragossa, Balears, Tarragona, Lleida, Castelló i La Gomera i El Hierro, a Santa Cruz de Tenerife, amb ratxes que podrien arribar puntualment fins als 90 quilòmetres/hora .

Balears, Navarra i Guipúscoa també tindrà avís groc per pluges, que, en general, afectaran tot l'extrem nord peninsular, amb cels ennuvolats i coberts, i són abundants i persistents al Cantàbric oriental i als Pirineus.

De manera més feble i dispersa, les precipitacions podrien donar-se en altres zones del terç nord peninsular i l'entorn dels sistemes Central i Ibèric, segons ha explicat l'AEMET, que preveu ruixats moderats, ocasionalment tempestuosos, a l'est de Catalunya i les Balears , sense descartar-ne algun localment fort.

A la resta de la Península hi haurà intervals ennuvolats, menys abundants com més cap al sud i el litoral mediterrani, on podria quedar poc ennuvolat, mentre a les Canàries s'esperen intervals de núvols mitjans i alts, amb possibilitat de calima.

A més, aquest dimarts, en què la cota de neu se situarà entre 1.400/1.700 metres a la meitat nord i entre 1.700 i 2.000 metres a la meitat sud , les temperatures baixaran excepte a l'extrem sud peninsular, litoral mediterrani i Canàries, on romandran amb pocs canvis.

El descens s'acusarà més a les màximes, que podrien baixar de forma notable als Pirineus i interior de la meitat aquest peninsular, mentre s'esperen gelades a zones de muntanya de la Península, que seran localment moderades als Pirineus.

Els vents seran de moderats a forts del nord-oest al terç nord-est peninsular, de ponent moderat a l'àrea de l'Estret i fluixos a moderats del nord i nord-oest a la resta de la Península i les Balears. A les Canàries, moderats de component est, amb intervals forts a les illes occidentals.