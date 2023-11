@El Corte Inglés

El Black Friday d'El Corte Inglés arrenca per dotzè any consecutiu. Des d'avui fins diumenge que ve 26 de novembre, totes les àrees de venda tindran descomptes molt atractius i competitius per celebrar aquesta tradició tan americana, però que va arribar per quedar-se, ja fa dotze anys.

La companyia ha decidit anticipar tres dies de Black Friday en moda, llenceria i sabateria per a clients que comprin amb targeta El Corte Inglés, des de l'app , el web d'El Corte Inglés o s'identifiquin a la botiga amb l'app , per la qual cosa per a ells aquesta campanya comença avui 20 de novembre. Comptaran fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria, obtenint a més per les seves compres un 20% de regal per gastar després els dies 25, 26 i 27 de novembre.

La resta de clients també podran beneficiar-se dels mateixos descomptes en moda, llenceria i sabateria els dies 23 i 24, obtenint també per les seves compres un 20% de regal per utilitzar durant els dies 25, 26 i 27 de novembre.

La bonificació del 20% es podrà utilitzar després als departaments d'El Corte Inglés, encara que amb les següents condicions i excepcions:

Als departaments de Bellesa, Perfumeria, Parafarmàcia, Accessoris, Joieria, Rellotgeria, Bijuteria, Esports, Cultura, Oci, Llar i Bricor, hi haurà ofertes durant tota la setmana, amb uns descomptes de fins a un 40% en una gran varietat d'articles. Així mateix, a les àrees d'alimentació, tecnologia i joguines els descomptes s'estendran també del 20 al 26 de novembre amb una gran selecció d'articles.

El Corte Inglés concentrarà en un mateix espai, a la web ia l'app, les millors ofertes mantenint la garantia i el servei de sempre. En aquesta edició, més de 1.000 marques participaran aquests dies tan especials , perquè el client pugui adquirir qualsevol peça de moda a preus molt atractius. Marques nacionals i internacionals, tot el necessari per a les vacances de Nadal, les últimes tendències, vestits de festa, sabates i botes, complements, bufandes i gorres per al fred, bosses, abrics i tots els articles de moda que el client necessita per començar el Nadal perfectament equipat, es podran adquirir aquests dies als millors preus.

Les ofertes s'estenen a totes les àrees de venda, amb promocions a tots els departaments, destacant les àrees de moda i complements, llenceria, esports, cultura i lleure, sabateria, parament de la llar, electrònica, imatge i so, electrodomèstics i també a alimentació.

Als departaments de moda i sabateria, firmes com Guess, Lodi i MMK, tindran una selecció d'articles amb fins a un 40% de descompte, així com Ángel Alarcón i Pepe Jeans, que participen amb un ampli ventall de productes al 30%, o les marques de sabates Clarks i Geox , que surten també amb una selecció dels seus millors productes al 20% de descompte durant la campanya. A l'àrea de calçat infantil, nombroses firmes s'han unit aquesta setmana d'ofertes, com Pablosky, Biomecanics, Conguitos, Hunter, Guiosseppo, Geox, Lacoste i New Balance , que destaquen per tenir un 30% de descompte al Black Friday.

Accessoris i complements, també s'uneixen aquesta setmana de grans promocions, amb una selecció de bosses i carteres de Tous, Guess, Kipling i Abbacino al 30%. I en rellotgeria, les marques Lotus i Festina estaran al 20%, així com Fossil i MK , que participen amb una selecció d'articles amb fins a un 40% de descompte i Boss i Viceroy també tindran alguns productes fins al 30%.

I al departament de Llenceria, les marques Playtex, Chantelle, Passionata i Promise sortiran aquests dies amb una selecció d'articles al 40%.

A Bellesa, Cosmètica i Parafarmàcia, el cofre de Nadal D. Serum de 30 ml + D. Serum Ulls 23 de Clarins , estarà aquests dies de campanya a 103,50 euros (abans 172,50 euros), així com la marca Elisabeth Arden amb les seves 60 càpsules Retinol Ceramide el preu del qual a Black Friday serà de 105,30 euros. I a Parafarmàcia, destaca el massatge d'ulls il·luminador IRIS TM al 50% de la marca Foreo , a 99,50 euros.

A Esports, durant aquesta setmana de Black Friday de grans ofertes, hi haurà una selecció de calçat esportiu de les marques d' Adidas, Nike, New Balance i Converse amb fins al 40% de descompte, un 30% també en un ampli ventall d'articles de tèxtil muntanya de les firmes The North Face, Salomon i Columbia , un 20% en bicicletes de les marques Megamo i Scott i una selecció de complements de muntanya, natació, roba interior i tèrmica i mitjons al 30%.

Entre les principals ofertes que es podran trobar a Black Friday a l'àrea de tecnologia, destaquen un televisor LG 55QNED81655QNED816, que passa de 1.199 euros a 599 euros només aquesta setmana, i un producte estrella com el Samsung Galaxy A54 5G 8GB 256GB a 399,90 euros (abans 549,90 euros).

A l'àrea d'electrònica i electrodomèstics, cal assenyalar com un dels productes estrella, la rentadora AEG 8 kg / 1.200 rpm Vapor - LFA6I8275A que surt aquesta setmana a 399 euros, quan el seu preu era 619 euros, així com el robot aspirador IROBOT® Roomba® j7 , que ja és tot un clàssic d'aquesta campanya de Black Friday i sempre compta amb un gran èxit entre les ofertes. Per a aquesta edició surt a 399 euros, quan costa 699 euros habitualment.

A Llar, hi haurà un 40% de descompte en una gran selecció de jocs de llit, fundes nòrdiques, edredons, tovalloles, barnussos, estovalles, coordinats de cuina, coixins, cortines i catifes, a més d'un 50% de descompte en un ampli ventall de matalassos de les marques més capdavanteres.

El Black Friday també té grans descomptes al departament d' alimentació . Com en anys anteriors, el supermercat oferirà des del dilluns 20 de novembre, productes estrella del Nadal a preus molt atractius, com un pernil d'esquer 50% Raça Ibèrica (12,38€/Kg) que aquesta setmana surt a 99 euros, a més d'obtenir un 10% de regal per a properes compres en pernils i espatlles. També cal assenyalar la bonificació del 60% en fumats, foies, refrigerats i plats preparats de Nadal, o el vi Coto de Imaz tinto Rioja Reserva, que la caixa de 6 ampolles de 75cl surt durant el Black Friday només a 39,95 euros .

I el departament de joguines , que continua imparable amb la seva promoció de bonificar el 25% per la compra de joguines fins al 26 de novembre, per després destinar-ho novament a joguines del 21 de desembre al 2 de gener, en compres superiors a 30 euros. Concretament, en videojocs, la playstation 5 amb 2 comandaments i el joc EA Sport FC 24 costarà aquesta setmana 140 euros menys del seu preu habitual (preu anterior 659,90 euros, preu de Black Friday 519,90 euros). I també és important destacar en aquesta campanya la Nintendo Switch+Switch Sport i el joc Minecraft de regal per 299,90 euros. I a l'àrea de Cultura i Oci, hi haurà una gran selecció de pel·lícules al 50%.

Viatges El Corte Inglés també se suma a aquesta setmana de Black Friday amb grans descomptes i promocions exclusives, com reserves d'hotels, circuits turístics, viatges, allotjaments i paquets de vacances. Entre les ofertes més destacades es troben descomptes de fins a un 70% en creuers, i de fins a un 50% per gaudir de l'Orient Mitjà a través del circuit "Descobrint els Emirats Àrabs", així com per als que prefereixin explorar la Gran Poma , destacant el paquet “Vive Nueva York” , que ofereix una estada de 6 dies i 4 nits a un hotel de 4 estrelles, amb sortides des de Madrid.