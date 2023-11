Les targetes de cartró tenen els dies comptats. Foto: TMB

A partir de dimarts de la setmana que ve, 28 de novembre, desapareixeran les targetes de cartró amb banda magnètica en el transport públic.

Això afectarà els títols integrats de l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM), entre ells els 2 més populars, la T-Casual (hereva de la T-10) i la T-Usual, deixaran de vendre's en aquest suport.

En canvi, aquests títols de transport públic es podran comprar a les màquines en un format específic de cartró T-mobilitat que no requerirà registre previ per part dels usuaris per un cost de 50 cèntims d'euro. Després del primer ús, es podran carregar.

L'ATM apunta que tots els títols de cartró es podran seguir usant fins a la caducitat o, si no, fins al dia 15 de gener de 2024.