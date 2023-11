Un advocat. Foto: Europa Press

L'acord no ha arribat i aquest dimarts 21 de novembre arrenca una vaga indefinida dels advocats i procurats d'ofici a tot Espanya.

Les togues estaran penjades des d'aquesta jornada i fins que el sector vegi voluntat de les administracions per millorar un servei tan necessari com a precari en aquests moments, ja que la defensa en un procés judicial és un dret fonamental de tots els ciutadans.

Per això, i després de l' amplíssima majoria de professionals favorables a acudir a la vaga recollida les últimes setmanes a les desenes d'assemblees celebrades de llarg a llarg del país, els advocats i procuradors del torn d'ofici entren en un escenari insòlit, però que han de transitar ja que, com sostenen, és l'única manera de ser escoltats, com han comprovat amargament.

T'ho expliquem a Galiciapress.