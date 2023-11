Foto: 112

La Generalitat de Catalunya ha alertat aquest dimarts que una incidència afecta el funcionament dels telèfons 112, 012 i 061.

En un missatge a la xarxa social 'X', recollit per CatalunyaPress , han assegurat que estan treballant per resoldre-la i han demanat "disculpes per les molèsties".

Per part seva, fonts del telèfon 112 han detallat que "hi ha problemes de connexió amb el telèfon 112 en un dels dos centres".