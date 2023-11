Les primeres mesures per preemergència ja han estat anunciades. Foto. Europa Press

Com es va anunciar la setmana passada, aquest dimarts 21 de novembre bona part de Catalunya ha entrat en estat de preemergència per la sequera que es viu. Així ho ha comunicat la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, en la seva habitual compareixença després de la reunió del Govern.

Plaja ha recordat que afrontem "la pitjor sequera de la història de Catalunya" i ha recordat la urgència d'"estalviar i optimitzar" cada gota d'aigua. La portaveu ha dit que cal reduir el consum, dient que "tot el que s'ha fet i es farà serveix per alleujar la situació i que no hàgim d'entrar en emergència".

Per part seva, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort , ha admès que estem "davant d'una emergència nacional per l'escassetat d'aigua per la pluja ", de manera que les mesures que s'aproven són "per avançar-se" .

"Tot l´estalvi d´aigua que es faci servirà", ha apuntat, dient que la preemergència ha de servir per "posposar l´entrada en la situació d´emergència". Mascort ha dit que ha encarregat a l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que es redueixi de 230 a 210 litres per habitant i dia als principals municipis.

Així, ha dit que en aquests territoris, on viuen prop de 6 milions de persones, està "prohibit regar zones verdes, públiques i privades", amb l'excepció dels recintes esportius on es facin competicions federades (encara que reduint el volum permès) i el reg "per supervivència dels arbres".

També passa a estar prohibit omplir piscines d´ús comunitari o familiar i netejar els carrers amb aigua potable.

CAMPANYA EDUCATIVA

Igualment, Mascort ha dit que engeguen una "campanya educativa" i de sensibilització per "fer possible l'estalvi d'aigua".



El conseller ha dit que el "consum per habitant i dia" a l'àrea metropolitana de Barcelona és baix (donant a entendre que molts han entès la necessitat d'estalviar) encara que diu que cal anar més enllà.

"No tenim cap manera de fer que plogui, però sí que podem dur a terme accions i mesures per estalviar aigua", ha apuntat, lamentant que "no esperem que plogui aviat, i per això tots hem de treballar de forma conjunta per estalviar el màxim d'aigua possible".