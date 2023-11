Imatge de fitxer d'Intel·ligència Artificial

La Intel·ligència Artificial és una eina que ha arribat al món per quedar-s'hi i per revolucionar nombrosos aspectes del nostre dia a dia. De fet, té tanta capacitat de transformació que la gent ja té por de les conseqüències laborals que li poden comportar.

De la mateixa manera que l'automatització de treballs amb les màquines, la Intel·ligència Artificial té el potencial per ficar-se en el nostre futur laboral. De fet, més d'algun artista pot estar pensant que eines com el Xat GPT el pot substituir, ja que pot crear poemes arran de la temàtica sol·licitada, fer acudits o fins i tot escriure textos llargs.

En el cas dels humoristes, són un dels col·lectius que poden estar patint amb la irrupció del xat GPT. Tot i això, hem volgut fer una prova sobre quins són els millors acudits que aquesta eina pot oferir-nos. Vegem:

-¿Per què els programadors prefereixen l'hivern?

-Perquè la finestra està tancada.



-¿Què fa una abella al gimnàs?

Zum-ba!

Per provar un acudit una mica més llarg, us hem demanat al Chat GPT que ens faci un acudit de, almenys, 50 paraules. Jutgin vosaltres mateixos:



Un esquelet entra a un bar i demana un got de llet i un pal de fregar. El cambrer, sorprès, li pregunta: "Per què necessites un pal de fregar si ets només un esquelet?" L'esquelet somriu i respon: "Perquè sempre vesso una mica quan prenc llet. És difícil ser un bevedor de lactis sense òrgans interns!"

ELS MONÒLEGS TAMPOC SÓN EL SEU PUNT FORT

Vist el que s'ha vist, l'humor no és precisament el punt fort del Xat GPT. Tot i això, hem intentat també demanar-li un monòleg graciós sobre les tradicions d'Espanya per veure si amb això seria capaç de treure'ns una bona riallada:

(L'escenari està llest per a una presentació còmica sobre les tradicions d'Espanya. L'humorista s'adreça al públic amb un somriure.)

Hola a tots, amants del bon humor! Avui explorarem les tradicions d'Espanya, aquell país on la festa és una religió i la paella és gairebé tan sagrada com el futbol. Estan llestos per a un viatge còmic pel món dels ventalls i els barrets d'ala ampla?

Comencem amb la migdiada. La migdiada és com un esport nacional aquí. A Espanya, la gent fa migdiades tan llargues que, quan desperten, sembla que han viatjat en el temps. "Quin dia és avui?" pregunten, com si haguessin estat en un somni espanyol on el temps es mesura en tapes i copes de vi.

I parlant de vi, ¿alguna vegada han intentat seguir el ritme de les converses espanyoles en un dinar? Es parla més de pressa que el ritme d'una cançó de flamenc. Intenteu seguir el fil d'una xerrada animada sobre futbol mentre intenteu entendre el menú. És un veritable desafiament de velocitat cerebral!

Però parlem de la Fira d´Abril a Sevilla. És com el Mardi Gras espanyol. Han vist aquests vestits de flamenc tan cridaners? Són tan brillants que si et perds a la multitud, només necessites buscar el vestit més semblant a una explosió de confeti i allà estaràs!

I la Tomatina a Bunyol. Ah, la Tomatina! A qui se li va acudir la brillant idea de llançar tomàquets madurs en una guerra civil gastronòmica? Deu haver estat algú que va dir: "Escolta, ja que som aquí, per què no convertim aquesta collita en una competició de llançament de tomàquets?".

Parlem de les curses de braus. A Espanya, fins i tot els bous tenen el seu propi espectacle. És com una desfilada de moda per a bous, però amb més drama i menys roba. Encara que de vegades crec que els toros han de pensar: "Una altra vegada amb això? No hi ha res més emocionant que perseguir un tipus amb un vestit ajustat?".

En resum, les tradicions espanyoles són com una paella: una barreja deliciosa i una mica picant de cultura, diversió i un toc de bogeria. Així que, si alguna vegada es troben a Espanya, recordin: ventalls, migdiades, i que la festa no s'acabi mai! Gràcies i olé!

Si bé és cert que hi ha humoristes en aquest país que podrien tenir un nivell inferior, la realitat és que a grans trets, el món de l'humor pot estar força tranquil de moment.