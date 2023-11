L'advocat Pau Molins, que ha representat Shakira en la causa pel frau de 14,5 milions d'euros a Hisenda que ha reconegut, ha criticat: Si s'hagués enamorat de Sergio Ramos "li hagués constat menys diners".

La cantant Shakira amb els seus advocats, Pau Molins en arribar a l'Audiència Nacional aquest dilluns 20 de novembre

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press aquest dimarts, ha criticat que si no hagués estat resident a Catalunya arran de la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué, "de sis delictes, tres no se li haurien pogut imputar, tant que es omplen la boca amb la igualtat dels espanyols".

"Resulta que si ets resident a Catalunya pots anar a la presó per un delicte que és impossible, amb la mateixa conducta, a Madrid per exemple perquè no hi ha impost de patrimoni" , que sí que existeix a Catalunya: dilluns Shakira va acceptar una condemna per sis delictes contra Hisenda, tres amb l'impost de patrimoni i tres més amb l'IRPF.

Molins ha defensat que aquesta causa s'hauria d'haver encarrilat per la via administrativa perquè "no cal amenaçar les persones amb presó perquè paguin els seus impostos", ha negat que Shakira volgués evitar pagar impostos i ha descartat que tingués un entramat d'empreses a paradisos fiscals per fer-ho, sinó que segons ell es tracta d'una estructura empresarial internacional per motius d'eficiència, no per opacar-ne les rendes.

Ha explicat que ell va recomanar a Shakira i anar a judici perquè veia possibilitats de guanyar-lo , i preguntat per si ella va accedir al pacte perquè tenia por d'anar a la presó ha contestat: "La por al risc sempre hi és. En aquest cas el risc era més" teòric que pràctic, però la raó principal que ens va traslladar era pel benestar dels seus fills i per girar full d'Espanya, una etapa passada”.

"Penso que ha influït molt més en la pena de telenotícies, el desgast que suposa un judici llarg a més a primera pàgina mediàtica constant, que no pas el risc de perdre", ha explicat sobre la decisió de pactar amb les acusacions.

LI VA PROMETRE EVITAR "EL SEU IMATGE AL BANC D'ACUSATS"



Sobre l'exposició mediàtica del judici, Molins ha criticat que es permetés als periodistes rebre senyal de vídeo de la sala mentre les parts ratifiquen l'acord: "Jo havia promès a Shakira que no sortiria la seva imatge al banc d'acusats. Una de els avantatges de la conformitat és no passar per l'escrache de la pena de banqueta", però ha assegurat que el tribunal i la Fiscalia no van acceptar fer el tràmit a porta tancada.

Un cop saldada aquesta causa amb l'acord que es va formalitzar dilluns, Shakira té pendent una causa per la via administrativa a l'Audiència Nacional on se li reclamen uns 60 milions d'euros per tributs del 2011, i una altra que està en fase d'instrucció a Esplugues de Llobregat (Barcelona) per 6,6 milions d'euros en tributs del 2018.