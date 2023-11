Persones fan cua a les portes duna oficina del Servei dOcupació de Catalunya. Foto: Europa Press

El 27% dels aturats europeus majors de 50 anys són espanyols. Aquesta és una de les conclusions que es pot obtenir de l'últim Observatori Trimestral del Mercat de Treball publicat per la fundació Fedea.

"Fa temps que alertem sobre el model productiu, que és una cosa que ens preocupa. La producció industrial ha caigut, igual que sectors com la construcció i ara els serveis són clau", valoren des de la Intersindical a Catalunya Press.

Això, apunta, genera "xifres d'atur de persones més grans de 50 anys per qüestions de formació", ja que els sectors laborals on solien treballar "tenen poca estabilitat". De la mateixa manera, des del sindicat apunten que a Catalunya hi ha "poques contractacions en llocs de treball que requereixin un valor afegit".

Des d'Intersindical apunten que és clau "analitzar quines persones estan a l'atur i quina formació tenen", detallant que molts són "persones amb poca formació i que solen acabar en llocs amb alta temporalitat".

POBLACIÓ ENVELLIDA

Les dades d'aturats de més de 50 anys també s'expliquen per l'envelliment de la població espanyola. Per Intersindical són "dades objectives", afegint que s'ha de fer alguna cosa perquè això no es prolongui en el temps.

"Si no es posen els mitjans per promoure la natalitat, el que passarà és que la piràmide poblacional s'invertirà", apunten, dient que si no hi ha un rejoveniment de la població activa, aquesta quantitat d'aturats augmentarà.

ESPANYA ÉS "MENYS PRODUCTIVA" QUE ELS PAÏSOS DEL NORD D'EUROPA

D'altra banda, referint-se també a resultats d'aquest document, des de Fedea apunten que Espanya té una jornada laboral que correspon a la productivitat del país, per la qual cosa ha criticat que es parli de convergir amb països de la Unió Europea en aquesta matèria quan la La productivitat d'Espanya no arriba a la dels països del seu entorn.

Segons Florentino Felgueroso, investigador de la fundació, Espanya està en una "posició intermèdia a la Unió Europea", per la qual cosa no pot aspirar a tenir una jornada laboral com la dels països escandinaus, o un Salari Mínim Interprofessional (SMI) com el de Luxemburg, perquè l'economia nacional no té la productivitat mitjana d'aquests països.

L'expert també ha indicat que no es pot aconseguir una jornada laboral menor sense augmentar la productivitat abans. “És cert que els països del nord tenen menys jornada i també menys productivitat, però ¿tenen menys jornada perquè tenen menys productivitat o tenen menys productivitat perquè tenen menys jornada? Em sembla que el que ens diuen és que si abaixem la jornada, va a augmentar la productivitat, quan probablement en aquests països han aconseguit una reducció de la jornada perquè han anat augmentant la productivitat”, ha afegit.

També ha assenyalat que és possible que la mesura de reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja "no afecti realment" als que va dirigida, ja que els llocs de treball en hostaleria o serveis ja solen tenir una jornada inferior a les 37 hores setmanals perquè són feines a temps parcial o feines intermitents.