Els vents de fins a 110 quilòmetres per hora i els fenòmens costaners amb onades que poden assolir els 10 metres posaran aquest dimecres 22 de novembre en risc o reg important diverses províncies d'Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears, segons avisa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que espera, a més, nevades copioses aquest dimecres als Pirineus i un descens tèrmic de les temperatures màximes.

Arxiu - Vista de l'onatge a la platja de la Barceloneta - RECURS EP

En concret, tindran risc important per vents de fins a 110 quilòmetres per hora a Osca i Lleida i avís groc per vents d'uns 80 quilòmetres per hora a Girona, Barcelona, Tarragona, Saragossa, Castelló i les Illes Balears.

A més, tindran avís taronja per fenòmens costaners, per vents del nord i nord-oest de fins a 75 quilòmetres per hora (força 8), amb onades de 4 a 5 metres i una alçada màxima d'onada de 8 a 10 metres, a Girona, Mallorca i Menorca, i avís groc per vents de nord i nord-oest de fins a 70 quilòmetres per hora a Barcelona, Castelló, Formentera i Alacant.

L'AEMET espera que la Península i les Balears travessin aquest dimarts cap a una situació anticiclònica ja que a l'extrem nord peninsular i nord dels sistemes Ibèric i Central, s'esperen cels ennuvolats o coberts al principi amb precipitacions que tendiran a disminuir al llarg del dia excepte a la Cantàbrica occidental i Pirineus, on seran una mica més abundants i persistents.

Així mateix, a Balears, sud-est peninsular i Melilla la jornada començarà amb intervals ennuvolats i possibilitat d'algun xàfec, més probable i amb alguna tempesta aïllada a les Balears. A la resta de la Península s'esperen núvols matinals a l'interior de la meitat nord mentre que a les Canàries predominaran els intervals de núvols mitjans i alts.

Les nevades apareixeran a partir de 1.400 a 1.600 metres i baixarà a 1.000 o 1.200 metres als Pirineus, on podrien acumular-se 5 centímetres de neu i fins i tot fins a 10 o 15 centímetres de neu a la Vall d'Aran (Lleida). També baixarà la cota de neu a altres muntanyes de la meitat nord, on la començarà nevant des de 1.400 a 1.800 metres i baixarà a 1.200 a 1.600 metres. A les muntanyes de la meitat nord s'esperen possibles boires.

Les temperatures màximes baixaran al sud-est, Pirineus i Canàries. Les mínimes baixaran a la meitat sud, al terç oriental ia Alborán, però pujaran a Castella i Lleó i hi haurà gelades en altres zones de muntanya de la Península i seran moderades als Pirineus. A la resta del país hi haurà pocs canvis.

Finalment, els vents bufaran de moderats a forts del nord-est a Aragó, Catalunya i les Balears. A gairebé tota la resta de la Península seran de component nord i aquest i pot haver-hi algun interval fort del nord-est a la costa de Galícia. A Alborán predominaran els vents variables mentre a les Canàries bufaran moderats de component aquest rolant a nord-est.