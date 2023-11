Manifestació a Ferraz / @EP

Les protestes als voltants de la seu del PSOE del carrer Ferraz a Madrid deixen un balanç de més de 70 detinguts, acusats per la policia per delictes de desordres públics, desobediència i atemptat contra agent de l'autoritat, des que es van iniciar el 3 de novembre en senyal de repulsa de la llei d?amnistia i els pactes d?investidura del Govern de Pedro Sánchez.

Fonts del Ministeri de l'Interior comptabilitzen un total de 76 detinguts a les successives protestes al costat de la seu nacional del PSOE, dels quals 47 han passat a disposició judicial i 29 han quedat en llibertat.

De les 18 nits de protestes, en deu s'han registrat detencions per diferents aldarulls, segons el recompte de la Delegació del Govern a Madrid, que té constància d'almenys sis menors entre els arrestats.

A les manifestacions s'ha detectat de forma recurrent grups de manifestants d'extrema dreta que han llançat consignes contra el Govern i també han llançat objectes a la línia policial, de vegades intentant depassar les tanques col·locades pels antidisturbis.

TRES PERIODISTES ENTRE ELS DETINGUTS



L'últim arrestat és el periodista Vito Quiles que, després d'abandonar dependències policials, ha denunciat a les xarxes socials haver patit una detenció il·legal. La policia el va detenir acusat de desobediència i resistència al suposadament "forcejar" amb un agent del dispositiu que acordonava els manifestants ahir a la nit per evitar, un dia més, es tallés el trànsit a Ferraz, segons informen fonts policials.

La seva detenció se suma a la de dos periodistes més d''El Mundo' i 'El Español', si escau acusats de presumptament de llançar objectes als policies el 15 de novembre passat, una nit que es va saldar amb 15 detinguts. Tots dos diaris van anunciar que estudien accions legals per denúncia falsa en defensa dels seus treballadors.

En paral·lel, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va presentar el 13 de novembre una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat contra Javier Negre, director d'EDATV, per "assenyalar" al perfil de la xarxa social X (abans Twitter) alguns dels policies per "encoratjar que siguin públicament identificats".

INTERVINGUDA UNA PISTOLA A UN MILITAR

La primera detenció als voltants de Ferraz es va practicar divendres 3 de novembre, a l'arrencada de les protestes contra la llei d'amnistia, i va ser motivada per saltar-se el cordó policial. El dia amb més arrestos, amb 24, va ser dijous 9 de novembre, una jornada que també va deixar set policies ferits, cap de gravetat.

El dissabte 18 de novembre, la Policia Nacional va intervenir una pistola a un alferes de l'Exèrcit del Terra, destinat a l'Acadèmia General de Saragossa, en un dels filtres d'accés a Ferraz. El militar va ser proposat per a sanció per infracció a Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda pels seus detractors com a 'llei mordassa'.

Diferents líders de Vox, entre ells el seu president, Santiago Abascal , s'han sumat a les protestes a Ferraz entre crides perquè les manifestacions es desenvolupin sense violència.

Després de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, el diputat de Vox Javier Ortega Smith va retreure als policies de Ferraz que hi hagués agents que s'estaven "extralimitant en les seves funcions", cosa que va ser criticada amb duresa per diferents sindicats policials que van sortir a defensa dels companys de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP).