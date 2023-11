Vodafone ha patit un hackeig que ha exposat diferents dades personals i bancàries d'un "número limitat" de clients de la companyia a Espanya, segons ha informat l'empresa, que no ha revelat el volum d'usuaris afectats.

Arxiu - Logo de la seu de Vodafone a Madrid

Les dades personals exposades són, segons ha traslladat la companyia als usuaris afectats, el DNI i el compte bancari. "En cas que siguis client prepagament, el teu compte bancari no està afectat", ha matisat l'empresa, que també assegura que l'incident ja s'ha resolt.

En aquest sentit, Vodafone ha reconegut l'incident i ha explicat que és degut a un "accés no autoritzat" als sistemes d'un dels seus col·laboradors.

"Com a conseqüència d'aquest, algunes dades d'un nombre limitat de clients s'han vist afectades. Quan Vodafone va tenir coneixement de l'incident, va començar a investigar aquest esdeveniment amb el col·laborador. Així mateix, es van activar els protocols de seguretat corresponents, tant interns com externs ", ha detallat l´empresa.

En la comunicació amb els clients afectats, l'operadora ha recomanat als usuaris que no accedeixin a llocs web no segurs i que tampoc facilitin informació personal si els contacten per qualsevol mitjà.

"Vodafone es pren molt seriosament la seguretat i compta amb un equip internacional de professionals de ciberseguretat que contínuament monitoritzen, protegeixen i defensen les xarxes. Aquest incident s'ha notificat a l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (Incibe) ia l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)", ha afegit la companyia.

En aquest sentit, Incibe ha catalogat l'incident amb un nivell d'importància alta (quatre sobre cinc) i ha indicat que les dades afectades no inclouen contrasenyes d'accés.

Així, ha afegit que la informació compromesa està associada a comptes d'empresa (nom, CIF, número de contacte, correu electrònic, adreça i compte bancari de clients d'empresa) i als seus autoritzats (nom i cognoms, número de contacte i còpia del DNI ).

També a autònoms (nom, cognom, DNI, número de contacte, correu electrònic, adreça i compte bancari) i particulars (dades del DNI, telèfon de contacte, correu electrònic, compte bancari i número de telèfon contractat).

RECOMANACIONS DE SEGURETAT



Pel que fa a aquest incident, Incibe ha donat una sèrie de recomanacions als usuaris que han rebut l'avís per part de Vodafone.

Així, recomana als usuaris que no obrin enllaços en cas que els sol·licitin dades fent-se passar per la seva entitat bancària i que tampoc no proporcionin informació personal ni relacionada amb la seva targeta o compte bancari.

"Canvia les claus d'accés a les plataformes que tinguis relacionades amb el pagament de les teves línies telefòniques. No facilitis la teva contrasenya o PIN, des de Vodafone mai se sol·licitarà aquesta informació per SMS, email o trucada. Si es realitza algun càrrec no autoritzat al teu compte bancari, posa't immediatament en contacte amb el teu banc i recopila evidències del frau per poder interposar una denúncia amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Pots servir-te de testimonis 'online' per a aquesta funció", afegeix.

"Si vols comprovar si més dades personals han estat afectades, recorre a l''egosurfing' per comprar si aquesta informació va ser publicada a la xarxa", ha afegit Incibe.