L’ONCE Catalunya organitza avui dimecres 22 de novembre a les 17.00 h la Jornada ‘L’amor no fa mal’ per commemorar el "Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona", que se celebra cada 25 de novembre per denunciar la violència que pateixen les dones a tot el món i reclamar polítiques per a la seva detecció i eliminació.

Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, lliuraran a Èlia Soriano, directora de l’Institut Català de les Dones, una imatge del cupó de l'ONCE de dissabte, 25 de novembre, dedicat al Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Cinc milions i mig de cupons difondran aquesta efemèride i cridaran a cada racó lemes com “Ens volem vives”, “Ni una menys” o “Contra les violències masclistes”.

La presentació i moderació la faran María de la Sierra López, vicepresidenta 2a del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya i M. Dolors Guiu, agent d’Igualtat de l’ONCE a Catalunya.

La jornada es podrà seguir de manera presencial a la seu de l’ONCE a Catalunya o a través de la plataforma ZOOM i estarà formada per dues taules rodones:

en la que parlaran persones expertes en la matèria, dels recursos i les realitats que tenen les dones víctimes d'aquesta situació, de la seva experiència personal i professional. Participen: Elizabeth García, tècnica Compass d’Inserta Fundació ONCE. ‘Mujeres en Modo ON-VG’; Pamela Palenciano, actriu, autora, comunicadora i activista feminista (via zoom); i Cèlia Bertomeu, caporal de la Policia Local de La Garriga. ‘Els cops que no es veuen’, on es comptarà amb els testimonis de dones que han patit la violència: Rosa M. González, afiliada a l'ONCE; Laura Bris, participant del programa ‘Mujeres en Modo ON-VG’ d’Inserta Empleo de Fundació ONCE; Julia Segura, treballadora d’ONCE i Ángeles García, afiliada a l'ONCE.

Protecció de les víctimes

Des del Grup Social ONCE (ONCE, Fundació ONCE i Ilunion) es treballa per continuar avançant en la protecció de les víctimes de violència de gènere mitjançant el desenvolupament d'iniciatives que permeten detectar i donar resposta a aquestes situacions.

El compromís del Grup Social ONCE amb la igualtat està al seu ADN, com ho demostra que el 2022 (últimes dades auditades) va augmentar en un 1,5 el percentatge de dones en plantilla, fins al 44,3% (30.434 treballadores), la meitat aproximadament amb discapacitat. A més, es van crear 100 nous llocs de treball al Grup Social ONCE per a dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere i es va afavorir la creació de 259 llocs de treball més per a aquestes dones en empreses externes.

Grup Social ONCE, al costat de les dones

Totes les àrees del Grup Social ONCE compten amb iniciatives en defensa de la igualtat, vetllen per la detecció de comportaments que atempten contra les dones de plantilla, impulsen iniciatives l'objectiu de les quals és empoderar les treballadores, especialment aquelles que són víctimes de violència de gènere. Tot plegat sota la coordinació de l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats, que lidera la vicepresidenta Patricia Sanz.

L'observatori dinamitza les actuacions referides a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, amb discapacitat i sense. En aquest sentit, per exemple, al voltant del “Dia Internacional de la Dona” s'han celebrat més de 30 esdeveniments repartits per tot el territori, a més d'un esdeveniment central i seminaris específics com “Habilitats digitals, un pont cap a l'ocupació” i "+Oportunitats - Bretxes".

Des del 2021 es desenvolupa el projecte institucional anomenat “Discapacitat amb Talent en Femení”, del qual neixen les iniciatives “Venda amb talent en femení”, orientat a augmentar les 6.000 agents venedores de productes de loteria responsable, segura i social ja incorporades; “Ilunion és per a tu,” la finalitat del qual és augmentar el nombre de dones amb discapacitat en llocs d'operativa i producció de sectors especialment masculinitzats; i Woman in Tech que persegueix la incorporació de dones en àrees tecnològiques i ha aconseguit que 23 dones accedeixin a aquestes tasques al Grup Social ONCE.

Gairebé 360 llocs de treball per a dones amb discapacitat víctimes de violència

En aquesta línia, a més dels gairebé 100 llocs de treball per a aquestes dones que va generar el Grup Social ONCE el 2022, el programa ‘Mujeres en Modo ON-VG’ de Fundació ONCE va atendre 642 dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, de les quals 259 van obtenir una ocupació en empreses externes.

Des del març del 2021, el Grup Social ONCE compta amb 22 agents d'igualtat a tot el territori, opta en els processos de selecció externa i interna per la persona del sexe menys representat a l'àrea on cal cobrir la vacant, manté el distintiu “ Igualtat a l'Empresa” a les seves tres àrees executives i inclou aquestes temàtiques als seus temaris de formació. A més, es participa activament en programes per fomentar el desenvolupament professional de les treballadores.

