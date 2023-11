Experts han avisat que amb la presència massiva de pantalles els nens "se salten etapes clau en el camí" per a l'aprenentatge i la maduració personal, en el marc del Congrés Internacional sobre Menors al Món Digital de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) que se celebra aquest dimecres.

Participants al congrés organitzat aquest dimecres a la UAO CEU - UAO CEU

La trobada ha estat organitzada per la Càtedra Unesco en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la UAO CEU i els ponents han mostrat també preocupació per l'augment dels trastorns de l'aprenentatge en les últimes dècades, ha informat la universitat en un comunicat.

A la primera taula rodona, el director del Col·legi Sant Pere de Gavà (Barcelona), Rafael Rodríguez, ha apuntat que les eines tecnològiques ofereixen un nivell d'abstracció molt avançat, en el sentit que "proporcionen accés a un procés ja acabat que ( els nens) haurien d'haver recorregut per si mateixos a la realitat”.

Per part seva, el membre d'Innovamat i expert en robòtica de la Universitat de Barcelona (UB), Frank Sabaté, ha defensat que la tecnologia pot ser útil per al docent, ja que permet simular situacions, però creu que "no té sentit utilitzar la tecnologia per replicar el que ja es feia sense aportar valor” .

La representant de Famílies Puntocom, Imma Molas, ha advertit que una exposició excessiva a les pantalles té efectes negatius en el desenvolupament del llenguatge : "Els nens de tres anys d'avui no parlen bé perquè no se'ls ha donat l'oportunitat de parlar bé “ .

ENTORN DIGITAL



En una segona taula rodona, sobre el desenvolupament del nen a l'entorn digital, la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Anna Plans, ha opinat que les empreses proveïdores de continguts “han de ser legalment responsables de proporcionar als menors contingut il·legítim".

El psicòleg de Desconect@, Marc Massip, ha assenyalat que la tecnologia "és igual d'addictiva que una droga", i ha opinat que regular l'accés a la tecnologia i els continguts hauria de ser senzill.

Per acabar, el psicòleg i sexòleg clínic Alejandro Villena ha apel·lat a les "possibilitats" que dóna la tecnologia per controlar l'accés de menors a continguts inadequats.