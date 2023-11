Un museu britànic actualitzarà la seva exposició sobre un emperador romà després de determinar que era una dona transgènere . El museu de North Hertfordshire ara es referirà a l'emperador Heliogàbal amb pronoms femenins.

Un denari romà d'Heliogàbal

La política del museu estableix que els pronoms utilitzats a les exposicions seran aquells que "l'individu en qüestió podria haver usat per si mateix" o qualsevol pronom que "en retrospectiva, sigui apropiat".

La identitat de gènere de Heliogábalo ha estat durant molt de temps un tema de debat entre historiadors i acadèmics. Els registres històrics suggereixen que el desafortunat emperador, que va governar durant quatre anys abans del seu assassinat als 18 anys, sovint se'n deia "esposa, amant i reina" i li va dir a un amant que "no em truquis Senyor, perquè sóc una Dama". .

També es diu que el governant, a qui de vegades es fa referència com “el transemperador de Roma”, també va demanar que li fessin escultures amb genitals femenins.

El museu d'Hertfordshire té una moneda de denari de plata que alguna vegada va pertànyer a Heliogábalo. El museu l'exhibeix periòdicament com un dels pocs articles LGBTQ+ que tenen al seu poder.

Keith Hoskins, regidor local i portaveu del museu, va dir que reclassificar els pronoms d' Heliogábalo era el més "cortès".

"Intentem ser sensibles a l'hora d'identificar pronoms per a les persones del passat, com ho som per a les persones del present, és només educat i respectuós", va dir Hoskins en un comunicat. "Sabem que Heliogábalo es va identificar com a dona i va ser explícit sobre quins pronoms utilitzar, cosa que demostra que els pronoms no són una cosa nova", va afegir.

En el passat, els historiadors s'havien referit a Heliogábalo utilitzant el pronom "allò". Tot i això, es creu que això és el resultat d'una traducció grega clàssica, que no fa distinció de gènere quan es refereix a persones en tercera persona.

"Ara se sap a través de l'evidència que Heliogábalo definitivament preferia el pronom "ella" i, com a tal, això és una cosa en què reflexionem quan en parlem en l'època contemporània, com creiem que és una pràctica estàndard en altres llocs" , va dir Hoskins.