Una panoràmica de Barcelona. Foto: Arxiu

La demografia i el creixement (o no) de la població a Espanya és una cosa que preocupa i que cal analitzar tenint en compte 2 grans factors: la baixa taxa de natalitat i l'arribada de migrants al país . Aquesta realitat es reflecteix a les dades, encara que de manera poc encoratjadora.

Segons les últimes dades que ha facilitat Eurostat, durant el 2022 Espanya va experimentar un lleuger augment en la seva població, passant de 47,398,695 persones el 2021 a un total de 47,432,893 el 2022. Aquest creixement, de només 34,198 individus, es presenta com a bastant baix.

És tan significatiu aquest lleu increment a la població espanyola durant el 2022? En termes generals, només 7 de les 17 comunitats autònomes que conformen el país van informar d'un augment demogràfic. Catalunya , la Comunitat de Madrid, Andalusia, la Comunitat Valenciana, la Regió de Múrcia, les Canàries i Cantàbria són les zones que van experimentar un augment en el nombre d'habitants a l'últim any.

Això és explicat, en bona part, per la taxa de natalitat a Espanya. Segons les dades de l'INE, el 2022 els naixements es van reduir un 2,4% i el nombre mitjà de fills per dona va baixar fins a 1,16. Això es tradueix que dins el territori l'escrutini va ser de 329.251 naixements. Una tendència que s'ha experimentat a Espanya des de fa més d'una dècada, sent la taxa acumulada del 27,6%.

De fet, en aquest sentit, Catalunya té una taxa de natalitat negativa.