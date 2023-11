Un tren de Rodalies. Foto: Renfe

El divendres 24 de novembre se celebrarà la primera jornada de vaga convocada pels Comitès Generals d'Empresa d'Adif i Renfe, per la qual cosa la companyia ferroviària ha anunciat els serveis mínims essencials.

En el cas de Rodalies circularan un 75% dels trens a les hores punta (de 06.00 a 09.00, de 14.00 a 16.00 i de 18.30 a 20.30), mentre que a la resta de la jornada el servei serà del 50%.

Pel que fa al servei de Media Distancia, els usuaris tindran a la seva disposició el 65% dels trens que hi hauria en una jornada regular.

Finalment, pel que fa als trajectes d' AVE – Llarga Distància, l'acord és que circulin el 72% del total que estaria previst.

CATALUNYA



A Catalunya, el departament d'Empresa i Treball ha dictaminat els serveis mínims per a Rodalies de Catalunya. Aquesta resolució contempla la circulació del 66% dels trens en hora punta (06:00 a 09:30 i de 17:00 a 20:30) i del 33% la resta de la jornada.

MESURES DE POSTVENDA



Per als viatgers d'AVE/Llarga Distància i Mitja Distància el tren dels quals estigui afectat pels serveis mínims i, per tant, no estigui inclòs en la relació que recull la resolució, Renfe ha establert les mesures següents:

- Als viatgers afectats per trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren a l'horari més aproximat a l'adquirit.

- Si no volen fer viatge, podran anul·lar o canviar per a una altra data el bitllet sense cap cost. Les operacions d'anul·lació o canvi es poden fer a tots els canals de venda de Renfe.