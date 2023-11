Participants del certamen. Foto: Cuiner de l'Any

Ja es coneixen els 6 finalistes que participaran a la propera edició de Cuiner de l'any 2024 , que se celebrarà el 21 de març de 2024 a The HORECA Hub dins l'esdeveniment Alimentaria & Hostelco, que tindrà lloc a Fira de Barcelona.

Es tracta de Mario Montero del Restaurant UltimAtun de Jerez de la Frontera (Cadis), Pedro David López del Restaurant Ramsès Kitchen de Madrid , Aitor López del Restaurant Citrus Tancat d' Alcanar (Tarragona), Toño Rodríguez del Restaurant L'Era de les Nogueres de Sardes (Osca) , Sergi Palacín del Restaurant Hiu de Cambrils (Tarragona) i Carlos Alberto Prieto del Restaurant La barra de l'Indià de Valladolid.

D'altra banda, han estat guardonats pel jurat com a millor postres patrocinat per Nocilla, el presentat per Mario Montero del Restaurant UltimAtun de Xerès de la Frontera i millor presentació patrocinat per Roldan Netya, la de David López del Restaurant Ramsés Kitchen de Madrid.

A les proves celebrades durant la jornada d'avui els 12 cuiners han estat avaluats per Raúl Resino, del Restaurant Raúl Resino (1* Michelin) a Benicarló (Castelló) i Cuiner de l'Any 2016, liderant el jurat; juntament amb Juan Guillamón, del Restaurant AlmaMater (1* Michelin) a Múrcia; Julia Pérez, Periodista Gastronòmica; Cristóbal Muñoz del Restaurant Ambivium (1* Michelin i 1* Verd) i Cuiner de l'Any 2022; Álvaro Salazar del Restaurant Voro (2* Michelin) a Canyamel (Mallorca) i Cuiner de l'Any 2018; Joaquín Baeza Rufete del Restaurant Baeza & Rufete (1* Michelin) a Platja Sant Joan (Alacant) i Cuiner de l'Any 2014; José Carlos Fuentes del Restaurant Senyor Pepe a Madrid i Cuiner de l'Any 2010; Rafa Soler del Restaurant Audrey's (1* Michelin) a Calp (Alacant); Miguel Ángel de la Creu del Restaurant La Botica de Matapozuelos (1* Michelin i 1* Verd) de Matapozuelos (Valladolid),

Nacho Rojo del Restaurant Sotopalacis, a Sotopalacis (Burgos) i Eufrasio Sánchez, crític gastronòmic.

PATROCINADORS D'ALT NIVELL

Alimentaria-Hostelco encapçala la llista de patrocinadors com a patrocinador fundador, a més de grans companyies del sector com Welbilt, Pascual Professional, Cafès Mocay, Bonduelle, Loomis Pay, Nocilla, Cola-Cao, Juver, Ciri, Cervesa Alhambra, Solan de Cabras, Rold Netya, Duni, Gary´si el Centre de Qualificació Turística de Múrcia, que s´uneixen per fer, d´aquest esdeveniment, una veritable festa del sector.