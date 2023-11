Cándido Conde-Pumpido @ep

La dona que acusava l'advocat Cándido Conde-Pumpido ha retirat aquest matí la denúncia que interposat contra el fill del president del Tribunal Constitucional per una presumpta agressió sexual grupal i ha renunciat a les accions civils i penals corresponents, han informat fonts jurídiques.

La jutgessa d'Instrucció número 44 de Madrid investigava el cas arran d'una denúncia d'aquesta dona, d'origen brasiler, per uns fets succeïts al novembre al xalet de l'advocat ubicat al districte de Sant Blai de la capital.

Segons les mateixes fonts, la denunciant ha acudit aquest matí als jutjats d'instrucció de Plaça de Castella i ha retirat la denúncia contra Conde-Pumpido i dos homes més, renunciant a les accions civils i penals corresponents.

Després de la denúncia, l'advocat va ser detingut amb dues persones més però posat en llibertat per la jutgessa al considerar que les imatges gravades per les càmeres de seguretat de la seva vivenda aportades per la seva defensa desvirtuaven el relat dels fets.

Segons el jutge, a les imatges aportades per la defensa de Comte Pumpido es podien observar diferents dependències del xalet on presumptament s'hauria comès el delicte en què no apareix un dels denunciats, en contra de la versió de la dona.

"Ni s'aprecia cap situació similar a la descrita per la denunciada" , recollia la resolució, que afegia que la dona apareixia amb Conde Pumpido sense que s'apreciï cap situació que coincideixi amb el que manifesteu per la dona.

En la seva denúncia, la dona va denunciar que en un habitatge a Madrid hi havia, a més de Conde Pumpido Varela, dos homes més, denunciant agressió sexual per part dels tres.