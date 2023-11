Dani Alves en una imatge d'arxiu

La Fiscalia de Barcelona ha reclamat una condemna de nou anys de presó per al futbolista Dani Alves per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022.

A l'escrit d'acusació, el fiscal també reclama una indemnització de 150.000 euros, que el jugador ja ha dipositat, per a la víctima en un escrit que ha presentat després que la setmana passada l'Audiència de Barcelona va enviar el cas a judici un cop acabada fase d'instrucció.

Aquella nit, Alves estava amb un amic en un reservat de la discoteca, de la qual era client habitual, concretament en una taula separada de la resta per una cadena i que té "accés exclusiu a l'anomenada 'Suite": la porta al costat d'aquesta taula dóna a un passadís on hi ha un accés a un petit lavabo i unes escales que pugen a una sala amb sofà, televisor i nevera.

La denunciant havia anat a la mateixa discoteca amb la seva cosina i una amiga, primer eren a la sala general i van entrar al reservat convidades per altres clients que hi eren.

Alves i el seu amic van demanar a un cambrer del local que convidés la denunciant i les seves amigues a prendre una copa de xampany amb ells, cosa que elles van rebutjar al principi però finalment van accedir "davant la insistència, ja que se'ls va reiterar en una segona ocasió" .

El futbolista, que tenia a taula una ampolla d'1,5 litres de xampany rosat, va convidar les joves a una copa i tots cinc van estar ballant i xerrant a la zona de la taula VIP.

ELLA LI APARTAVA LA MÀ

Durant aquesta estona, exposa la fiscal, Alves va estar pendent de la denunciant "tot el temps, abraçant-la i apropant-s'hi, i en dues ocasions estant situat darrere seu li va agafar la mà i se la va acostar a la zona del seu penis, apartant ràpidament la mà" ella en adonar-se'n.

Quan les joves portaven uns 20 minuts a la taula d'Alves, ell va entrar per la porta que està al costat de la taula i dóna accés a la 'Suite', i dos minuts després va treure el cap per la mateixa porta i va demanar a la denunciant que fos amb ell, per allò que li va cedir el pas i va entrar darrere d'ella, que no sabia com era l'espai.

Un cop van creuar la porta, Alves presumptament "la va introduir al petit lavabo que es troba al passadís, tancant darrere seu la porta per impedir que la dona pogués marxar d'allà", per la qual cosa la noia li va demanar que la deixés sortir, però el futbolista presumptament es va negar i va començar a grapejar-la.

AGRESSIÓ EN UN LAVABO

La fiscal exposa en el seu escrit que Alves presumptament va tirar els cabells a la dona, la va fer caure a terra de genolls, va intentar obligar-la a fer-li una fel·lació, a la qual cosa ella es va resistir, i "li va clavar diverses bufetades a la cara mentre li exigia moltes vegades que digués 'sóc la teva puteta'".

La dona va insistir Alves que la deixés marxar, a la qual cosa no va accedir, i "davant l'actitud violenta que aquest mostrava, es va sentir impressionada i sense capacitat de reacció, arribant a sentir que li faltava l'aire donada la situació d'angoixa i terror davant del que estava vivint".

Després, Alves la va aixecar del terra i la va violar presumptament al mateix lavabo "fins a ejacular dins d'ella, sense usar preservatiu i sense el seu consentiment", i després se'n va anar, va deixar la noia al bany i no van tornar a parlar perquè ella se'n va anar amb la seva cosina sense acomiadar-se del futbolista.

Quan les dones anaven cap a la sortida, la denunciant va trencar a plorar i la van atendre treballadors de Sutton, que van activar el protocol d'agressions sexuals, i quan Alves i el seu amic se n'anaven es van creuar amb la denunciant i les seves amigues però no els van dir res.

10 ANYS DE LLIBERTAT VIGILADA

A més dels nou anys de presó i la indemnització, que també reclama la víctima, la fiscal exigeix que al futbolista se li imposi una ordre d'allunyament durant 10 anys i que, un cop saldi la pena de presó, passi 10 anys en llibertat vigilada .

En un comunicat aquest mateix dijous, la Fiscalia de Barcelona ha explicat que s'oposa que el jugador estigui en llibertat provisional fins al judici, com va demanar la seva defensa, i considera que ha de seguir a la presó provisional, on està per aquesta causa des del 20 de gener.

La Fiscalia creu que encara hi ha risc que Alves s'escapi abans del judici per esquivar la condemna que se li pot imposar, un risc que considera se sustenta en la falta d'arrelament del futbolista a Espanya i en la capacitat econòmica, que li permetria canviar de país amb facilitat.