Foto: Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, se suma al Gran Recapte d'Aliments 2023 que organitza la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) del 24 al 30 de novembre. La cadena posa a disposició de la campanya els seus punts de venda per a la recaptació de fons, amb l'objectiu de donar als clients la possibilitat de participar en aquest gran esdeveniment solidari anual a favor dels bancs d'aliments.

En total, hi participaran 1.632 botigues Mercadona de tot Espanya, de les quals 250 són de Catalunya. A més, com ja és habitual, la col·laboració de la companyia en el Gran Recapte es realitzarà mitjançant donacions monetàries, múltiples d'1 €, que els clients podran fer quan passin per la línia de caixes en el moment de la compra.

Les quantitats donades es transformaran íntegrament en els aliments i productes que els bancs d'aliments participants necessitin, en les quantitats que calguin i al llarg d'un any. D'aquesta manera, la donació a la línia de caixes permet cobrir les necessitats reals dels usuaris finals d’una manera més eficient.

DONACIONS DE MERCADONA L'ANY 2023

En el primer semestre del 2023, la companyia ha donat més de 10.500 tones d'aliments i productes de primera necessitat a menjadors socials, bancs d'aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal. Aquesta donació de tota la cadena corresponent a la primera meitat de l’any equival a 174.200 carretons de la compra. En concret, a Catalunya la companyia ha donat 1.731 tones de productes de primera necessitat a les 154 organitzacions i entitats socials amb què col·labora, xifra que equival a 28.852 carretons de la compra. Del total d’entitats, 96 corresponen a les comarques de Barcelona, 24 a les de Tarragona, 24 a les de Girona i 10 a les lleidatanes.

De les 1.731 tones donades, 1.264 s'han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona; 260,3, entre les de Tarragona, i 138,2 i 68,6 s’han destinat a les comarques de Girona i de Lleida, respectivament.

Mercadona col·labora amb més de 650 menjadors socials, 65 bancs d'aliments i altres entitats d'Espanya i Portugal que reben diàriament donacions per donar suport a les persones que més ho necessiten.