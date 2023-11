Manifestants cremant una foto de Jorge Javier Vázquez a Ferraz

Continuen les protestes a Ferraz i els manifestants segueixen protagonitzant escenes d'odi contra el Govern i contra tot el que faci olor mínimament a esquerra. Aquest dijous, la víctima ha estat el presentador de televisió Jorge Javier Vázquez , que ha tingut a veure com una fotografia seva és cremada mentre els manifestants criden “Novembre Nacional”. Nacional amb 'z' o amb 'c'? No hem estat capaços de contrastar-ho.

El presentador s'ha pres amb humor aquesta escena: "No ets ningú fins que no cremen una foto teva en una manifestació. Que jo recordi, ho fan molt amb els reis. Ergo, segueixo sent el Rei", ha dit Vázquez a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- recollit per CatalunyaPress .

DETENCIONS PER LES PROTESTES

La Policia Nacional ha practicat les últimes hores quatre detencions pels disturbis d'aquests dies enrere en les protestes als voltants de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, entre els quals hi ha un líder de Democràcia Nacional, segons han informat fonts policials.

El capitost del partit d'extrema dreta Democràcia Nacional detingut és Pablo Lucini , segons aquestes fonts. La formació ha assenyalat a xarxes socials que es tracta del seu delegat a Madrid i que l'arrest l'han dut a terme agents de la Brigada Provincial d'Informació al seu domicili.

Les quatre detencions confirmades per fonts policials s'han fet per les investigacions de la Policia Nacional arran dels enregistraments que s'han fet de les concentracions contra la llei d'amnistia pactada per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

La policia havia practicat un total de 76 detencions per delictes de desordres públics, desobediència i atemptat contra agent de l'autoritat en el marc de les protestes a Ferraz que es van iniciar el 3 de novembre. Segons dades del Ministeri de l'Interior el 21 de novembre, 47 havien passat a disposició judicial i 29 han quedat en llibertat.