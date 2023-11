Effets de la Tramontane sud la Mer (2)

El temps estable, amb cels poc ennuvolats o clars predominarà aquest divendres a la major part del país, encara que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha avisat Girona , Tarragona i Menorca per risc de vents o per fenòmens costaners.

En concret, Girona tindrà risc important (avís taronja) per fenòmens costaners, ja que bufarà vent del nord i nord-oest de 55 a 75 km/h (força 7 a 8) amb onades de 4 a 5 metres d'alçada significativa i onada màxima que pot arribar als 8 metres . A més, tindrà avís groc per risc de vents a Girona, que podran assolir ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora, sobretot a l'extrem nord.

L'AEMET avisa també Menorca per fenòmens costaners, amb avís groc per vent del nord i nord-oest de 50 a 60 km/h (força 7) i onades de 3 a 4 metres. A Tarragona tindran risc per fenòmens costaners, ja que bufaran vents del nord-oest de 50 a 60 quilòmetres per hora (força 7).

En general a la Península i les Balears s'espera el predomini de la situació anticiclònica, amb predomini cels poc ennuvolats. Tot i això, arribaran intervals ennuvolats a l'extrem nord, amb nuvolositat més abundant i possibilitat de precipitacions febles al Cantàbric. Les més probables es produiran al Cantàbric oriental, al matí als litorals ia la tarda a l'interior i al seu extrem oriental.

Mentrestant, a les Canàries augmentarà la nuvolositat i les precipitacions seran probables a les illes muntanyenques, sense descartar-les del tot a la resta.

Les boires matinals afectaran les zones de muntanya de l'extrem nord, altiplà Nord, baixos del Tajo i el Guadiana, a l'alt Ebre ia les depressions de Lleida.

Pel que fa a les temperatures, l'AEMET pronostica que pugin les màximes a la meitat aquest peninsular i que baixin a les Canàries, on se situaran en valors normals per a l'època. Les mínimes baixaran a l'extrem nord-oest i valls del vessant atlàntic i augmentaran al terç nord-est, amb gelades a muntanya i zones la Meseta, més intenses als Pirineus. A les Canàries les temperatures baixaran.

Finalment, els vents bufaran al terç est peninsular ia Balears bufaran vents del nord-oest, forts a l'Empordà i amb intervals de fort a l'est de Balears i mig-baix Ebre. Al quadrant nord-oest predominarà el nord-est, igual que a les Canàries i tindran intervals de fort al litoral de Galícia. El vent rolarà a ponent a l'Estret i Alborán, mentre que a l'àrea cantàbrica i al sud de la península bufaran vents fluixos i variables.