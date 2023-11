Arxiu - Una persona camina per una andana al costat d'un tren AVE de Renfe @ep

Desconvocada la vaga de Renfe i Adif a Catalunya. Els sindicats han arribat aquest dijous a un acord amb el Ministeri de Transport i, per tant, han suspès les aturades convocades per als dies 24 i 30 de novembre, a més de l'1, 4 i 5 de desembre.

Les aturades havien estat convocades en dates importants, com el Black Friday o el pont de desembre.

Els sindicats convocants CCOO, UGT, Semaf, SCF, CGT i SF han negociat l'acord amb el nou ministre de Transports, Óscar Puente , que considerava la vaga no estava justificada en no haver començat encara la negociació amb la Generalitat per al traspàs.

A més, sembla que els sindicats volien evitar que utilitzar la seva mobilització en coincidir amb la vaga general convocada pel sindicat Solidaritat