Un moment del Gran Recapte del 2022. Foto: Banc dels Aliments

La 15a edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments es torna a celebrar a Catalunya aquest divendres 24 i dissabte 25 de novembre. La cita, que compleix una dècada i mitja, ja va recuperar l'any passat la presencialitat després de superar la pandèmia i espera continuar sent una cita solidària imprescindible perquè, per desgràcia, encara molta part de la població necessita l'ajuda del Banc per omplir el rebost i la nevera.

Igualment, i com ja ha funcionat a la perfecció en edicions anteriors, a banda de les donacions d'aliments bàsics també es podran fer aportacions econòmiques als supermercats i establiments que participin en aquestes jornades solidàries ia la pàgina web del Gran Recapte. El Banc també ha habilitat un número per rebre Bizums, el 33596 .

Després de vorejar les 21 tones d'aliments recollides l'any passat (per un valor proper als 48 milions d'euros ), el repte és tornar a aconseguir una xifra enorme d'aliments bàsics. Tot i que el Banc agraeix qualsevol donació, les peticions principals són:

- Oli

- Llet

- Pasta

- Ous

- Conserves

- Arròs

- Aliments infantils

Cal veure, però, com afecta la inflació i la pujada de preus en alguns d'aquests aliments bàsics (amb casos d'augments significatius com l' oli d'oliva ) les contribucions que es faran en aquestes jornades.

REPUNT DE VOLUNTARIS

Les setmanes prèvies al Gran Recapte del 2023, però, van arribar amb un crit d'alerta per part del Banc pel baix nombre de persones que s'havien inscrit com a voluntàries . De fet, fins i tot van arribar a posar xifres concretes: necessitaven 7.000 persones més de les que tenien en 2 setmanes .

A la prèvia de la primera de les dues jornades, però, la situació havia canviat, fins al punt que des del Banc han confirmat a Catalunya Press que els últims dies la inscripció de voluntaris "s'ha accelerat" i que tindran el múscul humà suficient per dur a terme el Recapte amb normalitat.

A la demarcació de Barcelona , on es concentra una gran majoria dels establiments participants, estaven prop dels 13.000 el matí del passat dijous 23. "Som llatins, acostumem a deixar-ho tot per a última hora", expliquen des del departament de comunicació del Banc .

Una de les imatges gràfiques del Gran Recapte 2023. Foto: Banc dels Aliments

I és que a l'edició de l'any passat, al conjunt de Catalunya van ser 16.000 els homes i dones que van picar l'espatlla per a aquesta preciosa iniciativa solidària.