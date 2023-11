Arxiu - Ampolles i gots d'oli, a 4 d'octubre de 2023, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

El mercat de l'oli d'oliva mundial va assolir un valor de 14,2 mil milions d'euros, i Espanya va ser el principal productor del món (25% del total) i va aportar en la mitjana dels últims cinc anys un 50% del conjunt, segons ha comentat el subdirector general i director de la Divisió de Pesca i Aqüicultura de la FAO, Manuel Barange, a l'Olive Oil World Congress (OOWC).

Segueixen Espanya com a líders d'exportacions d'oli d'oliva altres països també de la regió mediterrània: Itàlia, el Marroc i Tunísia.

És en aquesta zona geogràfica on la indústria oliverera s'enfronta a múltiples desafiaments, “com la volatilitat dels preus, la competència amb altres olis vegetals o els etiquetats fraudulents”, segons ha comentat Barange.

Tot i això, ha assenyalat com el principal problema per a aquest sector el canvi climàtic, "ja que es preveu que un increment de les temperatures d'1,5 graus centígrads podria provocar que la producció mundial caigués un 20%.

Per part seva, el cap i subdirector general del Departament de Desenvolupament Econòmic i Social de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació a Roma, Máximo Torero, ha destacat la "importància fonamental" que té el cultiu de l'oliverar "a nivell mundial degut a la versatilitat i valor tant econòmic com cultural que aporta”.

Així mateix, ha apuntat la rellevància d'aquesta activitat econòmica a molts països i el seu impacte social significatiu, "ja que empra moltes persones i sovint involucra petits productors" .

EL PREU DE L'OLI D'OLIVA DE DISPARA UN 73% EN EL DARRER ANY



Segons les darreres dades de l'Índex de Preus de Consum (IPC), entre l'octubre d'aquest any i el mateix mes del 2022 el que més ha pujat de preu ha estat l'oli d'oliva (+73,5%).

En concret, aquest producte s'ha encarit un 6% a l'octubre d'aquest any respecte al mes de setembre, un 46,9% els deu primers mesos del 2023 i un 150,7% des del març del 2021.