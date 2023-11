Els nois joves d'entre 16 i 21 anys són el col·lectiu menys conscienciat sobre la violència de gènere i un 17% pensa que obligar la parella a tenir relacions sexuals no és violència, segons conclou el IV Macroestudi de violència de gènere 'Tolerància Zero', elaborat per la Fundació Mutua Madrileña i Antena 3 Notícies.

Difós amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra aquest dissabte 25 de novembre, la investigació ha comptat amb 6.000 participants, 1.300 dels quals (22%) tenen de 16 a 21 anys, una proporció similar a altres grups d'edat.

Els resultats d'aquesta edició mostren que al col·lectiu de joves de 16 a 21 anys, el 22,6% dels nois creuen que insultar la seva parella no és un acte de violència de gènere, cosa que suposa un 9% més que les noies de la seva edat (13,2%) i el doble que la població general (11%).

Així mateix, el 21,5% dels nois d'aquesta franja no opina que empènyer o colpejar la seva parella després d'una discussió sigui maltractat, gairebé el doble que les dones de la seva edat (11,6%) i més del doble que la mitjana de la població (9,4%). A més, el 20,7% dels nois de 16 a 21 anys no creu que amenaçar la parella sigui violència de gènere, un percentatge que entre les noies d'aquesta edat és d'un 11% i en la població general és una de cada deu persones la que ho pensa.

Segons reflecteixen els resultats d'aquest estudi, un 17% dels nois joves de 16 a 21 anys pensa que obligar la parella a tenir relacions sexuals no és violència, gairebé el doble del que pensen les noies d'aquesta edat (9,7 %) i més del doble que la mitjana de la població general (8%).

Respecte al col·lectiu de joves de 16 a 18 anys, independentment del seu gènere, l'estudi revela que gairebé el 20% dels enquestats no consideren violència de gènere empènyer o colpejar la parella després d'una discussió, menysprear-la davant de família i amics (25% ), exercir-hi control econòmic (35%) o dificultar-li l'estudi o el treball (42%).

"INACCEPTABLE" PER A LA POBLACIÓ GENERAL



Per part seva, el 72% de la població espanyola considera "inacceptable" la violència de gènere, alhora que un 42% dels enquestats en aquest informe creu que podria ser "evitable" i un 16% "inevitable perquè sempre ha existit" .

Preguntats sobre si hi ha més casos de violència de gènere que en el passat, un 47% de la població creu que sí, cosa que representa un augment de cinc punts davant de l'estudi previ. En aquest aspecte, el 39% dels joves d'entre 16 i 21 anys i el 37% dels que tenen entre 16 i 18 són els col·lectius amb menys consideració que hagin crescut els casos de violència de gènere, davant del 48% de els més grans de 55 anys.

El 73% dels enquestats opina que el problema de la violència de gènere està força o molt estès, fet que suposa cinc punts per sota que fa un any . Aquesta dada, per a les dones, puja al 82% i al 64% en el cas dels homes.

Tot i això, el 81% dels espanyols considera que el problema de la violència de gènere és "molt greu", mateix percentatge que el 2022. Aquesta dada creix fins al 89% de les dones i cau al 72% dels homes. Per grups d'edat, tots ho consideren molt greu o greu, i els de menor edat són el grup amb la percepció de gravetat més baixa.

COL·LECTIUS EN MAJOR RISC



Una altra de les conclusions d'aquest estudi és que els enquestats opinen que qualsevol col·lectiu és susceptible de patir violència de gènere , si bé els joves i les persones amb un nivell educatiu o adquisitiu baix són els més destacats. Els joves de 16 a 21 anys creuen que ells mateixos són un col·lectiu molt vulnerable (un 68% i fins a un 71% al grup d'entre 16 i 18 anys).

La meitat dels enquestats assegura conèixer algun cas proper de violència de gènere (el 53% de les dones i el 39% dels homes). L'estudi reflecteix més coneixement de casos de violència de gènere entre els joves d'entre 16 i 21 anys (53%) i de 22 a 34 anys (60%), aquest darrer grup dos punts per sobre que el 2022, que entre més grans 55 anys (34%), on es registren quatre punts menys que l?any passat. Pel 82% dels espanyols, els fills menors són també víctimes de violència de gènere i no se'ls protegeix prou.

Una majoria de la població (92%) enquestada creu que les xarxes socials i la tecnologia han contribuït a generar noves formes de violència de gènere entre els joves. Precisament, l'únic col·lectiu que situa per sota del 90% aquesta afirmació són els joves entre 16 i 18 anys (88%).

D'altra banda, un 87% dels enquestats defensa que la violència de gènere s'hauria d'abordar més directament a les aules per a una prevenció més gran; i un 88% opina que la violència psicològica és tan condemnable com la física i fins i tot, reconeixen, pot arribar a ser més perjudicial.

CERCA D'AJUDA I ORIGEN DEL PROBLEMA



Davant d'un cas de violència de gènere, el 77% dels espanyols afirma que trucaria a la policia, un percentatge que ha crescut en set punts. Tot i això, quan es tracta que la víctima denunciï, la majoria entén que la por a l'agressor pot ser el principal motiu per no fer-ho. Així ho opinen el 80% de les dones i el 74% dels homes. Un altre motiu serien els fills, per al 58% i el 52% dels homes.

El 49% dels enquestats afirma que el masclisme continua sent la principal causa que hi hagi la violència de gènere, un percentatge que creix en cinc punts percentuals respecte a l'any previ. L´educació (24%) és la segona causa que es destaca.

En aquest context, el 26% dels espanyols no condemna les bromes i actituds masclistes, un percentatge que cau al 20% en el cas de les dones i on els homes joves són els més tolerants.

Pel 79,2% de la població enquestada, els maltractadors són manipuladors, dominants i agressius (67,5%), tenen problemes amb l'alcohol i les drogues (45,6%) i una baixa autoestima (44,9%) .