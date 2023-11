"I love you, mon amour je t'aime" . Així arrenca ' Loviu ', la cançó amb què Sandra Valero representa Espanya a Eurovisió Junior 2023. Aquesta valenciana de 12 anys pujarà a l'escenari de Niça, la ciutat que acull la 21a edició del concurs infantil, en què es pot votar des d´aquesta tarda a les 20.00 hores. La gala tindrà lloc diumenge a les 16.00 hores a La 1.

Sandra Valero @ep

El festival infantil obre aquest divendres la votació, que durarà fins diumenge, quan acabin les actuacions. Espanya obrirà la gala per primera vegada en la història, i darrere de Sandra, sortiran 15 països més. A diferència de la versió adulta, també és possible votar Espanya. Cal triar tres països entre els 16 en aquest enllaç: https://vote.junioreurovision.tv/

Amb una posada en escena inspirada en els viatges, maletes gegants sobre l'escenari i un vestidor inspirat a Amelia Earhart, la primera aviadora de la història, Sandra Valero tindrà l'honor d'obrir la gala. Un lloc, el primer, que ocupa Espanya per primera vegada en les nou participacions d'Eurovisió Júnior.

"Tantes maneres de dir 't'estimo', i cridar-les pel món sencer" diu la tornada de la cançó, en què Sandra utilitza, a més del castellà, l'anglès, francès, italià i portuguès. A la projecció de l'escenari apareixen monuments com la Torre Eiffel de París, la Sagrada Família de Barcelona, les Torres Kio de Madrid o l'Atomium de Brussel·les.

En entrevista, Sandra ha explicat que el vestidor dels ballarins i la coreografia estan inspirats en els mecànics de la pel·lícula Grease, una de les seves favorites. "A mi Grease m'agrada un munt, aleshores jo crec que està com a molt encertat el videoclip i sobretot l'escenografia i la cançó", ha explicat. L'escenògraf Javier Pageo s'ha fet càrrec de la presentació espanyola.

Tot i els seus 12 anys, els escenaris no són res de nou per al nostre representant, que ja va ser a La Voz Kids. De fet, assegura que el de Niça "no és el més gran" en què ha actuat. "Crec que és com més familiar, és a dir, no tenia tanta por com la primera vegada", ha explicat. "No ho sé, és més acollidor", comenta.

De moment, Sandra ha actuat davant d'un estadi buit, però a partir d'aquest dissabte comencen els assajos amb públic. No li fa por, però sí que admet que "els nervis també acaparen una mica". "Cal estar bé, o sigui amb adrenalina però sense passar-te, òbviament, i doncs això, super guai, passar-ho super bé", diu.

L'escenari d'Eurovisió Junior 2023 és al Palais Nikaïa de la capital provençal, amb capacitat per a 6.000 persones, i en què han actuat artistes de la talla de Bob Dylan, Prince, P!nk, Eros Ramazzotti o Mylène Farmer.

EUROVISIÓ JUNIOR 2023

Sandra Valero porta des de diumenge a Niça, on dilluns es va celebrar la Cerimònia d'Obertura a Le Negrasco. Des d'aleshores, ha estat coincidint amb els seus companys d'edició, a diverses festes que els han muntat des de l'organització.

També porta tota la setmana a la ciutat, i sembla que com a casa, enlloc: “Ahir estava una mica malament de la veu, i em vaig haver de prendre una sopa. El més normal a València són les sopes fortes, amb sabor i aquí era un caldet i jo dic: 'Em falta alguna cosa'".

Albània, Alemanya, Armènia, Estònia, França, Geòrgia, Irlanda, Itàlia, Macedònia del Nord, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit i Ucraïna són els altres països que participen a Eurovisió Júnior, el mateix número que l'any passat . Estònia debuta i Alemanya torna després d'un any d'absència, mentre que Kazakhstan i Sèrbia s'han retirat del festival.

Espanya busca amb Sandra Valero la seva segona victòria al festival infantil. Guanyar el 2023 permetria acollir el festival del 2024, en què es compliran 20 anys del primer trofeu per a Espanya, quan María Isabel va vèncer amb "Abans morta que senzilla".