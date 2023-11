Arxiu - Cartell portat per una dona en una concentració contra la violència masclista

Aquest dissabte 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de l´Eliminació de la Violència contra la Dona. La violència masclista és una de les xacres d'Espanya, i malgrat que s'intenta conscienciar les noves generacions perquè es redueixin les xifres, la realitat és que l'objectiu no s'està aconseguint. De fet, un 23,1% de nois entre 15 i 29 anys afirmen que "la violència de gènere no existeix, és un invent ideològic", en comparació del 12% que el donava suport el 2019. En el cas de les noies, aquesta opinió és compartida actualment pel 13,2%, davant del 5,7% registrat el 2019.

En els darrers anys, hi ha hagut un notable augment en els percentatges de joves que adopten postures derrotistes, negacionistes, minimitzadores o banalitzadores cap a la violència masclista. Aquestes actituds estan augmentant tant entre dones com entre homes. Tot i que continuen sent més prevalents entre els homes, han experimentat un creixement més pronunciat entre les dones.

Aquestes són algunes de les dades recopilades al Baròmetre Joventut i Gènere 2023 , una investigació duta a terme pel Centre Reina Sofia de Fad Joventut i finançada per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat.

"El moviment feminista d'aquests darrers anys ha donat un discurs i un acompanyament a les noies joves que han pogut desenvolupar un discurs diferent del de generacions anteriors. Tot i això, això no ha anat en paral·lel amb els nois joves. Ells no han tingut aquest acompanyament per saber què passa, sinó que s'han vist culpabilitzats i això ha causat un rebuig", explica Patricia Ortuño, directora adjunta a l'Associació In Via, en declaracions a CatalunyaPress.

En aquest sentit, campanyes com la que va dur a terme el Ministeri d'Igualtat en què apareixien escenes que simulaven comentaris masclistes del Xokas o Pablo Motos, entre d'altres, no han ajudat gaire. "Tot això hi ha influït", lamenta Ortuño, però argumenta que "és un avenç que s'hagi començat, encara que no hagi tingut l'efecte causat".

"Necessitem incloure'ls a ells i fer un dissort transformador de veritat. Necessitem saber què necessiten ells per poder entendre aquest procés i des d'on partim nosaltres quan fem les nostres reclamacions. Si comencem des d'un discurs culpabilitzador, com el que hi ha ara, aquí no avançarem" , augura.

UN PROBLEMA IDENTIFICAT

Els joves demostren ser capaços d' identificar la violència masclista al seu entorn , com a evidència el 87% que afirma haver presenciat o sentit alguna situació de violència de control, física, psicològica o sexual. Només un 13% dels joves no reconeixen cap d'aquests tipus de violència en el cercle proper, xifra que es redueix al 8% en el cas de les dones (comparat amb el 19% dels homes).

La violència de control abraça els principals tipus de violència que els nois exerceixen sobre les noies. "Revisar el mòbil" de la noia continua sent l'acció més destacada, segons assenyala el 45% dels joves (54% entre les dones i el 35% entre els homes).

Els atacs verbals i la violència psicològica també són identificats amb regularitat. Un 32,6% reconeix haver presenciat o conegut casos d'“insults i humiliacions”, mentre que el 29,2% i el 28,7% ho fan en relació a accions que generen “por” i declaracions que afirmen que “no val res", respectivament. En tots aquests casos, les noies mostren més sensibilitat davant aquestes situacions en comparació amb els nois.

CULPA DE LA FALTA D'EDUCACIÓ I LA DESIGUALTAT

Les mancances d'educació són identificades per les adolescents i joves de 15 a 29 anys com el factor més influent en la violència masclista, tant per a elles (36,9%) com per a ells (35,4%). Tot i això, aquesta raó ha perdut suport des del 2019, quan les xifres eren del 41,9% i del 38,3%, respectivament. En canvi, altres causes, com ara la desigualtat i els mandats de gènere d'un sistema patriarcal, han guanyat suport.

La desigualtat és esmentada pel 36% de les noies (enfront del 28,7% el 2019) i pel 22,1% dels nois (comparat amb el 17,6% el 2019). A més, "perquè estem educats i educades en un sistema patriarcal" és sostingut pel 34,7% (enfront del 25,5% el 2019) i el 16,7% (en contrast amb el 12,5%) el 2019).

Aquest augment en ambdues causes, fins i tot amb les diferències de gènere, és rellevant, ja que indica un coneixement més gran de les arrels estructurals del problema. També es destaquen altres causes conjunturals, com el consum de drogues o els conflictes a les parelles.