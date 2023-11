L'Associació d'Assistència de Dones Agredides Sexualment atén 190 dones entre 14 i 90 anys. EP

Violeta García, membre de l'Associació d'Assistència de Dones Agredides Sexualment (Aades), ha explicat que les dones que han patit una agressió sexual critiquen un sistema legal "molt victimitzant".

Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, en què ha explicat que, des de l'associació --que depèn de subvencions-- actualment estan ajudant 190 dones, d'entre 14 i 90 anys, que són derivades des de diferents serveis, com ara els Mossos d'Esquadra, l'Hospital Clínic o altres centres de salut

"Quan truquen o ens escriuen, parlem entre nosaltres, compartim la informació i fem una entrevista amb la dona, on avaluem si som el recurs idoni i, en cas que sí, comencem un acompanyament", ha especificat García.

L´equip està format per dues coordinadores; una tècnica de projectes; una advocada; tres psicòlogues, i una terapeuta corporal, a més d?altres associacions de dones feministes i un grup de voluntàries que fan diversos tallers de prevenció i autodefensa.

Al centre realitzen un programa terapèutic tant individual com grupal; assessorament legal i acompanyament a nivell social.

DENÚNCIES



No totes les dones a qui assisteixen han interposat denúncia contra el seu agressor, ja que és un procés "molt personal", i des de l'associació els informen sobre el que comporta fer una denúncia i els passos a seguir.

"Sembla que la panacea és denunciar, però moltes vegades, moltes dones després se'n penedeixen. El sistema legal pot ser molt victimitzant, cal estar molt fort per poder suportar això, perquè els processos judicials són molt revictimitzants, fins i tot més que l'agressió a sí", ha afegit.

García ha assegurat que "generalment es triga un temps a prendre consciència que s'ha patit una agressió", i ha manifestat que és més fàcil detectar-ho quan el seu agressor ha estat un desconegut o quan hi ha hagut força física.

"Entre el 70 i el 80% dels casos d'agressions sexuals es donen per part de coneguts. És molt difícil demanar ajuda en aquest cas, perquè costa moltíssim adonar-se que el que t'ha passat és una agressió i es triga molt més a prendre accions. Les dones senten molta culpa i tot es complica”, ha lamentat.

SÍMPTOMES



Després de l'agressió, s'han trobat dones molt intranquil·les, amb quantitat de records, emocions i sensacions corporals; d'altres se senten culpables, diferents de les altres i que ningú no les pot entendre, molt nervioses i molt alertes, i que eviten tot allò que els recorda a l'agressió.

També n'hi ha d'altres que se senten amb un estat d'ànim pla, com si no tinguessin emocions, com si estiguessin adormides, que no senten res o funcionen per la vida com un robot, i un darrer grup de dones que no pateixen cap trauma.

"A vegades s'associa un trauma a què s'ha d'estar feta pols. És molt important que es transmeti la imatge que no és així. Un fet així pot tenir un impacte brutal a la teva vida, però, si no és així, no vol dir que no s'hagi patit una agressió sexual".

MOSSOS



Els Mossos d'Esquadra han instruït 14.137 denúncies per violència de gènere aquest any fins al 31 d'octubre, un 9,6% més que el mateix període de l'any passat, i han detingut 6.056 homes per aquest delicte, un 13,2 % més que el 2022.

La tipologia més denunciada són els maltractaments a la llar (36,8%), seguit de les amenaces (22,8%), el trencament de condemna (14,3%) i la violència física o psíquica habitual a l'àmbit familiar ( 8,3%).

Fins al 31 d'octubre, 12 dones d'entre 26 i 72 anys han estat presumptament assassinades per parelles o exparelles; una dona trans, a mans de la seva parella --"no s'inclou en les 12 dones anteriors perquè no havia fet el canvi"-- i una dona gran a mans del seu fill.

Cap tenia vigent una mesura judicial ni policial de protecció --només una havia denunciat els fets-- i, en nou dels 14 casos, l'entorn tenia coneixement que hi havia situacions de conflicte o violència en la relació.

De les 14 morts, 13 es van produir al domicili de la víctima i una dins una habitació d'hotel; 13 convivien amb el presumpte autor en el moment de la mort i en 12 casos, víctima i autor eren parella.

A dia 31 d'octubre d'aquest any, hi havia 80 polseres telemàtiques de control acordades judicialment a autors de violència de gènere, que serveixen per facilitar informació immediata a la policia en cas d'incompliment de la mesura acordada, i els Grups d'Atenció a la Víctima han fet 12.896 seguiments de violència de gènere i 9.863 del total són dones que tenen una mesura judicial de protecció o de Fiscalia vigent.

HOSPITAL CLÍNIC



L'Hospital Clínic de Barcelona -hospital de referència de violències sexuals- ha atès aquest any fins al 31 d'octubre 588 víctimes (524 dones i 64 homes), un 5,6% més que el mateix període de l'any passat.

El 99% de les agressions han estat comeses per homes; el 51% de les víctimes tenen menys de 25 anys; al 75% de les agressions hi va haver penetració; i en el 67% dels casos; les dones coneixien el seu agressor.

En un 46% de casos, el delicte es va cometre a un domicili; el 10% a locals d'oci nocturn, i el 16% al carrer; i el 3,7% de les víctimes són persones sense sostre (15 dones i 7 homes, i 7 han estat víctimes de violacions grupals).

A més, un 37% de les dones van patir lesions físiques com ara cops, mossegades, hematomes o fractures (un 20% l'any passat), i en el cas dels homes víctimes el percentatge és del 25%.